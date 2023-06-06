Пригожин объяснил, какое он имеет отношение к взлому радиоэфира в Екатеринбурге

Пригожин заявил, что к хулиганству он отношения не имеет
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрицает свою причастность к взлому радиоэфира «Ретро FM» в Екатеринбурге. Ранее горожане услышали в региональном эфире запись, где мужчина выступал с поддержкой Пригожина.
«Безусловно, к хулиганству в радиоэфире никакого отношения я не имею, хотя сами записи не слышал», — заявил Пригожин. Его слова передает telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».
Ранее екатеринбуржцы сообщили в СМИ, что слышали речь с поддержкой основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в эфире «Ретро FM». Программный директор радио Дмитрий Орехов пояснил, что это была хакерская атака.
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