06 июня 2023

Пригожин объяснил, какое он имеет отношение к взлому радиоэфира в Екатеринбурге

Евгений Пригожин: ЧВК «Вагнер» не запускали ролики на радио в Екатеринбурге
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Пригожин заявил, что к хулиганству он отношения не имеет Фото:

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрицает свою причастность к взлому радиоэфира «Ретро FM» в Екатеринбурге. Ранее горожане услышали в региональном эфире запись, где мужчина выступал с поддержкой Пригожина.

«Безусловно, к хулиганству в радиоэфире никакого отношения я не имею, хотя сами записи не слышал», — заявил Пригожин. Его слова передает telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

Ранее екатеринбуржцы сообщили в СМИ, что слышали речь с поддержкой основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в эфире «Ретро FM». Программный директор радио Дмитрий Орехов пояснил, что это была хакерская атака.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрицает свою причастность к взлому радиоэфира «Ретро FM» в Екатеринбурге. Ранее горожане услышали в региональном эфире запись, где мужчина выступал с поддержкой Пригожина. «Безусловно, к хулиганству в радиоэфире никакого отношения я не имею, хотя сами записи не слышал», — заявил Пригожин. Его слова передает telegram-канал «Пресс-служба Пригожина». Ранее екатеринбуржцы сообщили в СМИ, что слышали речь с поддержкой основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в эфире «Ретро FM». Программный директор радио Дмитрий Орехов пояснил, что это была хакерская атака.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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