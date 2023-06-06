06 июня 2023

В Тюмени огласили приговор бутлегеру, убившему 9 человек

Тюменского продавца паленой водки Мамедова осудили на 7 лет тюрьмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ленинский районный суд огласил приговор подельнику алкоголя Фото:

В Тюмени огласили приговор продавцу метилового спирта Малику Мамедову, из-за которого алкоголем насмерть отравились 9 человек. Его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима, а также к компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Суд признал виновным в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима. Удовлетворен иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей», — сказано в публикации пресс-службы.

Злоумышленники продавали спирт в торговых точках, расположенных на Ставропольской и Рижской в городе Тюмени. 3 января 2022 в Тюмени от отравления спиртом погибли 9 человек.

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В Тюмени огласили приговор продавцу метилового спирта Малику Мамедову, из-за которого алкоголем насмерть отравились 9 человек. Его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима, а также к компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Суд признал виновным в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима. Удовлетворен иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей», — сказано в публикации пресс-службы. Злоумышленники продавали спирт в торговых точках, расположенных на Ставропольской и Рижской в городе Тюмени. 3 января 2022 в Тюмени от отравления спиртом погибли 9 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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