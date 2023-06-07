Челябинский вуз собрал для больницы Сирии гуманитарную помощь

Коллектив Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) вместе с партнером, Союзом машиностроителей РФ, собрал для больницы Сирии гуманитарную помощь. Как рассказали в пресс-службе вуза, пациенты лечебного заведения в Дамаске получили медоборудование, продукты питания, рюкзаки и другую продукцию.
«В Центр арт-терапии для детей, пострадавших в ходе войны, переданы 150 брендированных рюкзаков-мешков со сладкими наборами, 130 коробок продуктов питания, канцелярских принадлежностей, средств личной гигиены и бытовой химии. В сборе гуманитарного груза принимали участие, в том числе, представители ЮУрГУ», — отметили в вузе.
Сирийским больным отвезли аппараты искусственной вентиляции легких, ультрафиолетовые камеры для хранения стерильных инструментов, тонометр внутриглазного давления, медпринадлежности и другое. Всего сумма груза составила 5,5 млн рублей. В сборах принимали участие ряд предприятий Союзмаша, научно-исследовательские институты.
Посылки сирийцам передал первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Госдумы Владимир Гутенев. Кроме больницы, российский представитель в составе делегации посетил Русский дом в Дамаске, где пообщался с представителями Дома престарелых.
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