08 июня 2023

Дальнобойщик обиделся на жителей тюменского ЖК и устроил там бесплатную стоянку для грузовиков

Дальнобойщики стали ночевать на парковке тюменского ЖК «Заречный»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени дальнобойщик поссорился с жителями ЖК «Заречный» Фото:

В Тюмени дальнобойщик поссорился с жителями ЖК «Заречный» и превратил парковку рядом с их домами в стоянку для грузовиков. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей. Ранее агентство писало о том, что мужчина начал ставить свой большегруз на стоянке указанного жилищного комплекса, чтобы не платить за парковку на федеральной трассе.

«Все началось с того, что этот мужчина стал периодически ночевать в своем грузовике на нашей парковке. Когда мы сделали ему, он ответил, что не хочет платить за стоянку на трассе и все равно будет ставить машину здесь. А еще добавил, что если мы будем возмущаться, он расскажет о нашей стоянке другим дальнобойщикам. Мы продолжили возмущаться, а он, видимо, действительно рассказал. Потому что на днях у нас на парковке „ночевали“ уже три крупногабаритных машины», — сообщил тюменец в беседе с URA.RU.

Он добавил, что в ближайшее время жильцы ЖК «Заречный» планируют сделать парковку закрытой. «Мы хотим поставить на въездах шлагбаумы. До этого времени будем решать вопросы с дальнобойщиками только через ГИБДД», — рассказал тюменец агентству.

В областной Госавтоинспекции посоветовали жильцам ЖК «Заречный» жаловаться на дальнобойщиков в ГИБДД. Либо фотографировать факты нарушений и направлять снимок в адрес ведомства.

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В Тюмени дальнобойщик поссорился с жителями ЖК «Заречный» и превратил парковку рядом с их домами в стоянку для грузовиков. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей. Ранее агентство писало о том, что мужчина начал ставить свой большегруз на стоянке указанного жилищного комплекса, чтобы не платить за парковку на федеральной трассе. «Все началось с того, что этот мужчина стал периодически ночевать в своем грузовике на нашей парковке. Когда мы сделали ему, он ответил, что не хочет платить за стоянку на трассе и все равно будет ставить машину здесь. А еще добавил, что если мы будем возмущаться, он расскажет о нашей стоянке другим дальнобойщикам. Мы продолжили возмущаться, а он, видимо, действительно рассказал. Потому что на днях у нас на парковке „ночевали“ уже три крупногабаритных машины», — сообщил тюменец в беседе с URA.RU. Он добавил, что в ближайшее время жильцы ЖК «Заречный» планируют сделать парковку закрытой. «Мы хотим поставить на въездах шлагбаумы. До этого времени будем решать вопросы с дальнобойщиками только через ГИБДД», — рассказал тюменец агентству. В областной Госавтоинспекции посоветовали жильцам ЖК «Заречный» жаловаться на дальнобойщиков в ГИБДД. Либо фотографировать факты нарушений и направлять снимок в адрес ведомства.
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