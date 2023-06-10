10 июня 2023
09 июня 2023

Байкерша в Магнитогорске сбила женщину, которая перебегала дорогу. Видео

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ДПС ГИБДД Челябинск, мотоциклист, гибдд, дпс
В причинах аварии разбирается ГИБДД Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) девушка за рулем мотоцикла сбила женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Завенягина.

«По предварительным данным, водитель 1996 года рождения за рулем мотоцикла Racer наехала на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход — женщина 1988 года рождения получила телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

В паблике «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте» опубликована видеозапись ДТП. На ней видно, что мотоцикл обгоняет автомобили, в этот момент на дорогу выбегают два человека. Водитель мотоцикла задевает одного из пешеходов, отчего тот падает. После этого мотоцикл вместе с водителем опрокидывается на дорогу.

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В Магнитогорске (Челябинская область) девушка за рулем мотоцикла сбила женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Завенягина. «По предварительным данным, водитель 1996 года рождения за рулем мотоцикла Racer наехала на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход — женщина 1988 года рождения получила телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску. В паблике «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте» опубликована видеозапись ДТП. На ней видно, что мотоцикл обгоняет автомобили, в этот момент на дорогу выбегают два человека. Водитель мотоцикла задевает одного из пешеходов, отчего тот падает. После этого мотоцикл вместе с водителем опрокидывается на дорогу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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