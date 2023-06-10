Байкерша в Магнитогорске сбила женщину, которая перебегала дорогу. Видео

11 июня 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

В причинах аварии разбирается ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) девушка за рулем мотоцикла сбила женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Завенягина. «По предварительным данным, водитель 1996 года рождения за рулем мотоцикла Racer наехала на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход — женщина 1988 года рождения получила телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску. В паблике «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте» опубликована видеозапись ДТП. На ней видно, что мотоцикл обгоняет автомобили, в этот момент на дорогу выбегают два человека. Водитель мотоцикла задевает одного из пешеходов, отчего тот падает. После этого мотоцикл вместе с водителем опрокидывается на дорогу.

В Магнитогорске (Челябинская область) девушка за рулем мотоцикла сбила женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Завенягина. «По предварительным данным, водитель 1996 года рождения за рулем мотоцикла Racer наехала на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход — женщина 1988 года рождения получила телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску. В паблике «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте» опубликована видеозапись ДТП. На ней видно, что мотоцикл обгоняет автомобили, в этот момент на дорогу выбегают два человека. Водитель мотоцикла задевает одного из пешеходов, отчего тот падает. После этого мотоцикл вместе с водителем опрокидывается на дорогу.