В Магнитогорске (Челябинская область) девушка за рулем мотоцикла сбила женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Завенягина.
«По предварительным данным, водитель 1996 года рождения за рулем мотоцикла Racer наехала на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход — женщина 1988 года рождения получила телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.
В паблике «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте» опубликована видеозапись ДТП. На ней видно, что мотоцикл обгоняет автомобили, в этот момент на дорогу выбегают два человека. Водитель мотоцикла задевает одного из пешеходов, отчего тот падает. После этого мотоцикл вместе с водителем опрокидывается на дорогу.
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