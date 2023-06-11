Экс-сотрудник Пентагона озвучил главную причину, почему Зеленский не хочет переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский не соглашается на мирные переговоры из-за того, что боится реакции Запада. В частости, из-за сделки с РФ его отношения с США могут быть разрушены, сам он потеряет позиции на Украине. Об этом пишет журналист, экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.
«Зеленский не может открыто просить русских о сделке, так как это разрушит его отношения с США и другими странами НАТО», — написал Брайен в статье, которая опубликована
Ранее в Минобороны Украины допустили переговоры с Россией. Глава ведомства Алексей Резников заявил, что мирные переговоры Киева и Москвы допустимы, если РФ изменит цели спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что предпосылок для начала диалога между странами нет.
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