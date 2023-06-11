Экс-сотрудник Пентагона озвучил главную причину, почему Зеленский не хочет переговоров

AT: Зеленский не соглашается на мирные переговоры, боясь осуждения Запада
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Визит Джастина Трюдо на Украину. Киев. stock, зеленский владимир, stock
Сделка с РФ ослабит позиции Зеленского в Киеве, пишет журналист Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не соглашается на мирные переговоры из-за того, что боится реакции Запада. В частости, из-за сделки с РФ его отношения с США могут быть разрушены, сам он потеряет позиции на Украине. Об этом пишет журналист, экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

«Зеленский не может открыто просить русских о сделке, так как это разрушит его отношения с США и другими странами НАТО», — написал Брайен в статье, которая опубликована изданием Asia Times. Он добавил, что мирные переговоры ослабят позиции Зеленского на Украине.

Ранее в Минобороны Украины допустили переговоры с Россией. Глава ведомства Алексей Резников заявил, что мирные переговоры Киева и Москвы допустимы, если РФ изменит цели спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что предпосылок для начала диалога между странами нет.

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Президент Украины Владимир Зеленский не соглашается на мирные переговоры из-за того, что боится реакции Запада. В частости, из-за сделки с РФ его отношения с США могут быть разрушены, сам он потеряет позиции на Украине. Об этом пишет журналист, экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен. «Зеленский не может открыто просить русских о сделке, так как это разрушит его отношения с США и другими странами НАТО», — написал Брайен в статье, которая опубликована изданием Asia Times. Он добавил, что мирные переговоры ослабят позиции Зеленского на Украине. Ранее в Минобороны Украины допустили переговоры с Россией. Глава ведомства Алексей Резников заявил, что мирные переговоры Киева и Москвы допустимы, если РФ изменит цели спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что предпосылок для начала диалога между странами нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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