12 июня 2023

В Екатеринбурге выбрали красавицу с самой длинной косой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Марина Кузнецова стала победительницей 2023 года
Марина Кузнецова стала победительницей 2023 года Фото:

В Екатеринбурге выбрали победительницу конкурса «Уральская краса — длинная коса» среди 99 девушек со всей Свердловской области. Ей стала 35-летняя Марина Кузнецова с косой длиной 121 сантиметр. Об этом сообщает Фонд святой Екатерины.

«Я просто счастлива. Сегодня сбылась моя детская мечта», — так прокомментировала свою победу Марина Кузнецова. Жюри выбрало именно ее, потому что у девушки горели глаза и она была счастлива, находясь на сцене. В младшей возрастной категории победительницей стала Ксения Юдаева, в средней — Дарья Уварова, а мудрой красой — Надежда Тюрикова.

Также специальный приз «За сохранение традиционных семейных ценностей» от Фонда святой Екатерины получила Татьяна Худякова и две ее дочки. На троих длина их волос составляет 324 сантиметра.

Ранее URA.RU сообщало, что в День России в Екатеринбурге пройдет конкурс «Уральская краса — длинная коса», где определят красавицу с самой длинной прической. Хэдлайнером мероприятия станет победитель шоу «Голос» Сергей Волчков.

Сергей Волчков стал хэдлайнером мероприятия
Сергей Волчков стал хэдлайнером мероприятия
Фото:
Поддержать участниц приходили родные и близкие
Поддержать участниц приходили родные и близкие
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В Екатеринбурге выбрали победительницу конкурса «Уральская краса — длинная коса» среди 99 девушек со всей Свердловской области. Ей стала 35-летняя Марина Кузнецова с косой длиной 121 сантиметр. Об этом сообщает Фонд святой Екатерины. «Я просто счастлива. Сегодня сбылась моя детская мечта», — так прокомментировала свою победу Марина Кузнецова. Жюри выбрало именно ее, потому что у девушки горели глаза и она была счастлива, находясь на сцене. В младшей возрастной категории победительницей стала Ксения Юдаева, в средней — Дарья Уварова, а мудрой красой — Надежда Тюрикова. Также специальный приз «За сохранение традиционных семейных ценностей» от Фонда святой Екатерины получила Татьяна Худякова и две ее дочки. На троих длина их волос составляет 324 сантиметра. Ранее URA.RU сообщало, что в День России в Екатеринбурге пройдет конкурс «Уральская краса — длинная коса», где определят красавицу с самой длинной прической. Хэдлайнером мероприятия станет победитель шоу «Голос» Сергей Волчков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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