В Екатеринбурге выбрали красавицу с самой длинной косой. Фото

13 июня 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Марина Кузнецова стала победительницей 2023 года Фото: Фонд святой Екатерины В Екатеринбурге выбрали победительницу конкурса «Уральская краса — длинная коса» среди 99 девушек со всей Свердловской области. Ей стала 35-летняя Марина Кузнецова с косой длиной 121 сантиметр. Об этом сообщает Фонд святой Екатерины. «Я просто счастлива. Сегодня сбылась моя детская мечта», — так прокомментировала свою победу Марина Кузнецова. Жюри выбрало именно ее, потому что у девушки горели глаза и она была счастлива, находясь на сцене. В младшей возрастной категории победительницей стала Ксения Юдаева, в средней — Дарья Уварова, а мудрой красой — Надежда Тюрикова. Также специальный приз «За сохранение традиционных семейных ценностей» от Фонда святой Екатерины получила Татьяна Худякова и две ее дочки. На троих длина их волос составляет 324 сантиметра. Ранее URA.RU сообщало, что в День России в Екатеринбурге пройдет конкурс «Уральская краса — длинная коса», где определят красавицу с самой длинной прической. Хэдлайнером мероприятия станет победитель шоу «Голос» Сергей Волчков. Сергей Волчков стал хэдлайнером мероприятия Фото: Фонд святой Екатерины Поддержать участниц приходили родные и близкие Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге выбрали победительницу конкурса «Уральская краса — длинная коса» среди 99 девушек со всей Свердловской области. Ей стала 35-летняя Марина Кузнецова с косой длиной 121 сантиметр. Об этом сообщает Фонд святой Екатерины. «Я просто счастлива. Сегодня сбылась моя детская мечта», — так прокомментировала свою победу Марина Кузнецова. Жюри выбрало именно ее, потому что у девушки горели глаза и она была счастлива, находясь на сцене. В младшей возрастной категории победительницей стала Ксения Юдаева, в средней — Дарья Уварова, а мудрой красой — Надежда Тюрикова. Также специальный приз «За сохранение традиционных семейных ценностей» от Фонда святой Екатерины получила Татьяна Худякова и две ее дочки. На троих длина их волос составляет 324 сантиметра. Ранее URA.RU сообщало, что в День России в Екатеринбурге пройдет конкурс «Уральская краса — длинная коса», где определят красавицу с самой длинной прической. Хэдлайнером мероприятия станет победитель шоу «Голос» Сергей Волчков.