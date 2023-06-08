В День России в Екатеринбурге пройдет конкурс «Уральская краса — длинная коса», где определят красавицу с самой длинной прической. Хэдлайнером мероприятия станет победитель шоу «Голос» Сергей Волчков. Об этом URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины.
«12 июня в Екатеринбурге выступит триумфатор популярного музыкального телешоу страны „Голос“ Сергей Волчков. Певец исполнит свои любимые и известные песни, в том числе композицию „Я Россию люблю“», — сообщают организаторы.
В конкурсе «Уральская краса — длинная коса» принимают участие 99 девушек в трех возрастных категориях. Самой младшей участнице конкурса всего четыре года, самой старшей — 39 лет. Длина самой короткой косы — 53 см, самой длинной — 137 см, а если сложить косы всех участниц, то получится прическа высотой примерно с три девятиэтажных дома.
Жюри определит победительниц в шести номинациях: «Самая длинная коса», «Самая толстая коса», «Маленькая краса — длинная коса — 2023», «Юная краса — длинная коса — 2023» (средняя группа), «Мудрая краса — длинная коса — 2023» (старшая группа) и «Уральская краса — длинная коса — 2023». Конкурс является многолетней традицией Екатеринбурга, он направлен на сохранение образа русской красавицы с длинной косой, которая воплощает национальный идеал красоты, добро, любовь и семейный очаг.
Состязание пройдет 12 июня в 14:00 в ТРЦ VEER MALL. Вход бесплатный.
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