Звезда НХЛ из Челябинской области сменил имидж во время побывки. Фото

13 июня 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Артемий Панарин подстригся налысо Фото: Размик Закарян © URA.RU Воспитанник челябинского хоккея, а ныне звезда НХЛ, нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сменил имидж во время побывки дома. Судя по записи из фанатской группы в социальных сетях, нападающий сбрил свои кудри. «Российский нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин благополучно прибыл на свою родину — город Коркино. С ним уже успел сфотографироваться один из болельщиков. Как мы видим, Артемий решил сменить имидж и очень коротко постричься», — подписали фото администраторы группы «Артемий Панарин» в «ВКонтакте». Фанаты хоккеиста с юмором восприняли его новый образ. Под фото многие шутя назвали Панарина «Лысым из Рейнджерс», по аналогии с порноактером Джонни Синсом, которого в России называют «Лысый из Brazzers». Кто-то из комментаторов нашел связь новой внешности Панарина с солистами группы «Фактор-2». Но, несмотря на шутки, многим понравился новый образ своего любимого хоккеиста. Артемий Панарин (слева) сбрил свои кудри Фото: группа «Артемий Панарин» в «ВКонтакте»

Воспитанник челябинского хоккея, а ныне звезда НХЛ, нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сменил имидж во время побывки дома. Судя по записи из фанатской группы в социальных сетях, нападающий сбрил свои кудри. «Российский нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин благополучно прибыл на свою родину — город Коркино. С ним уже успел сфотографироваться один из болельщиков. Как мы видим, Артемий решил сменить имидж и очень коротко постричься», — подписали фото администраторы группы «Артемий Панарин» в «ВКонтакте». Фанаты хоккеиста с юмором восприняли его новый образ. Под фото многие шутя назвали Панарина «Лысым из Рейнджерс», по аналогии с порноактером Джонни Синсом, которого в России называют «Лысый из Brazzers». Кто-то из комментаторов нашел связь новой внешности Панарина с солистами группы «Фактор-2». Но, несмотря на шутки, многим понравился новый образ своего любимого хоккеиста.