12 июня 2023

Звезда НХЛ из Челябинской области сменил имидж во время побывки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Артемий Панарин подстригся налысо Фото:

Воспитанник челябинского хоккея, а ныне звезда НХЛ, нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сменил имидж во время побывки дома. Судя по записи из фанатской группы в социальных сетях, нападающий сбрил свои кудри.

«Российский нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин благополучно прибыл на свою родину — город Коркино. С ним уже успел сфотографироваться один из болельщиков. Как мы видим, Артемий решил сменить имидж и очень коротко постричься», — подписали фото администраторы группы «Артемий Панарин» в «ВКонтакте».

Фанаты хоккеиста с юмором восприняли его новый образ. Под фото многие шутя назвали Панарина «Лысым из Рейнджерс», по аналогии с порноактером Джонни Синсом, которого в России называют «Лысый из Brazzers». Кто-то из комментаторов нашел связь новой внешности Панарина с солистами группы «Фактор-2». Но, несмотря на шутки, многим понравился новый образ своего любимого хоккеиста.

Артемий Панарин (слева) сбрил свои кудри
Артемий Панарин (слева) сбрил свои кудри
Фото:

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Воспитанник челябинского хоккея, а ныне звезда НХЛ, нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сменил имидж во время побывки дома. Судя по записи из фанатской группы в социальных сетях, нападающий сбрил свои кудри. «Российский нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин благополучно прибыл на свою родину — город Коркино. С ним уже успел сфотографироваться один из болельщиков. Как мы видим, Артемий решил сменить имидж и очень коротко постричься», — подписали фото администраторы группы «Артемий Панарин» в «ВКонтакте». Фанаты хоккеиста с юмором восприняли его новый образ. Под фото многие шутя назвали Панарина «Лысым из Рейнджерс», по аналогии с порноактером Джонни Синсом, которого в России называют «Лысый из Brazzers». Кто-то из комментаторов нашел связь новой внешности Панарина с солистами группы «Фактор-2». Но, несмотря на шутки, многим понравился новый образ своего любимого хоккеиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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