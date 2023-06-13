13 июня 2023

В Свердловской области начали собирать самую полезную ягоду в мире. Фото

В Свердловской области созрела жимолость
© Служба новостей «URA.RU»
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Жимолость, Челябинск, Жимолость
Жимолость помогает бороться с болезнями и старением Фото:

В Свердловской области созрела жимолость — ягода, признанная самой полезной в мире. Объявления о продаже раннего урожая появились на интернет-сервисах.

«Соберу под заказ ягоды жимолость. Не кислит, не горчит. Цена за литр 400 рублей», — предлагает екатеринбурженка Ольга на сайте «Avito Объявления». «Сборщик — чистоплотная женщина, не курящая, строго без разного рода „невымытых рук“ и так далее. Посуда сбора — новые (не б/у) контейнеры», — говорится в другом объявлении. Цена продукта варьируется от 350 до 500 рублей.

Агрономы называют жимолость самой полезной ягодой в мире благодаря ее уникальным свойствам. Она содержит много важных витаминов и микроэлементов, укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с бактериями. Ко всему прочему, жимолость — рекордсмен по содержанию антиоксидантов и защищает организм от преждевременного старения.

Ранее в свердловских лесах созрела самая ароматная ягода — земляника. Уральцы похвастались первым урожаем в соцсетях.

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В Свердловской области созрела жимолость — ягода, признанная самой полезной в мире. Объявления о продаже раннего урожая появились на интернет-сервисах. «Соберу под заказ ягоды жимолость. Не кислит, не горчит. Цена за литр 400 рублей», — предлагает екатеринбурженка Ольга на сайте «Avito Объявления». «Сборщик — чистоплотная женщина, не курящая, строго без разного рода „невымытых рук“ и так далее. Посуда сбора — новые (не б/у) контейнеры», — говорится в другом объявлении. Цена продукта варьируется от 350 до 500 рублей. Агрономы называют жимолость самой полезной ягодой в мире благодаря ее уникальным свойствам. Она содержит много важных витаминов и микроэлементов, укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с бактериями. Ко всему прочему, жимолость — рекордсмен по содержанию антиоксидантов и защищает организм от преждевременного старения. Ранее в свердловских лесах созрела самая ароматная ягода — земляника. Уральцы похвастались первым урожаем в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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