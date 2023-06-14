Дорогу полностью перекроют с 25 июня до 30 августа
В Металлургическом районе Челябинска полностью перекроют движение на Мира, одной из центральных улиц района. Об этом URA.RU 15 июня сообщили в пресс-службе мэрии.
«Поэтапно закроют движение по Мира от дома №2 до дома №24. Ограничения продлятся до конца лета. Причина — реконструкция участка теплотрассы», — уточнили в мэрии.
С 15 по 25 июня движение ограничат по одной полосе. С 25 июня до 30 августа дорогу полностью перекроют. Водителей просят учитывать ограничения.
Полностью движение перекроют с 25 июня
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