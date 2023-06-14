В Металлургическом районе Челябинска перекроют одну из центральных улиц. Карта

15 июня 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Дорогу полностью перекроют с 25 июня до 30 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска полностью перекроют движение на Мира, одной из центральных улиц района. Об этом URA.RU 15 июня сообщили в пресс-службе мэрии. «Поэтапно закроют движение по Мира от дома №2 до дома №24. Ограничения продлятся до конца лета. Причина — реконструкция участка теплотрассы», — уточнили в мэрии. С 15 по 25 июня движение ограничат по одной полосе. С 25 июня до 30 августа дорогу полностью перекроют. Водителей просят учитывать ограничения. Полностью движение перекроют с 25 июня карта: пресс-служба мэрии Челябинска

В Металлургическом районе Челябинска полностью перекроют движение на Мира, одной из центральных улиц района. Об этом URA.RU 15 июня сообщили в пресс-службе мэрии. «Поэтапно закроют движение по Мира от дома №2 до дома №24. Ограничения продлятся до конца лета. Причина — реконструкция участка теплотрассы», — уточнили в мэрии. С 15 по 25 июня движение ограничат по одной полосе. С 25 июня до 30 августа дорогу полностью перекроют. Водителей просят учитывать ограничения.