14 июня 2023

В Металлургическом районе Челябинска перекроют одну из центральных улиц. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чистка ливневки. Екатеринбург, дорожные знаки, рабочий, перекрытие дорог, дорожные работы
Дорогу полностью перекроют с 25 июня до 30 августа Фото:

В Металлургическом районе Челябинска полностью перекроют движение на Мира, одной из центральных улиц района. Об этом URA.RU 15 июня сообщили в пресс-службе мэрии.

«Поэтапно закроют движение по Мира от дома №2 до дома №24. Ограничения продлятся до конца лета. Причина — реконструкция участка теплотрассы», — уточнили в мэрии.

С 15 по 25 июня движение ограничат по одной полосе. С 25 июня до 30 августа дорогу полностью перекроют. Водителей просят учитывать ограничения.

Полностью движение перекроют с 25 июня
Полностью движение перекроют с 25 июня

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Металлургическом районе Челябинска полностью перекроют движение на Мира, одной из центральных улиц района. Об этом URA.RU 15 июня сообщили в пресс-службе мэрии. «Поэтапно закроют движение по Мира от дома №2 до дома №24. Ограничения продлятся до конца лета. Причина — реконструкция участка теплотрассы», — уточнили в мэрии. С 15 по 25 июня движение ограничат по одной полосе. С 25 июня до 30 августа дорогу полностью перекроют. Водителей просят учитывать ограничения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...