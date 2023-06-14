Блинкен откровенно поговорит с Китаем об Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Китай откровенно обсудит с китайской стороной украинский конфликт. Об этом сообщил сам представитель госдепартамента в разговоре с журналистами.
«Я думаю, вы можете всецело ожидать, что между госсекретарем и его коллегами в Пекине состоится очередной откровенный обмен мнениями», — сказал Энтони Блинкен в ходе телефонного брифинга. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что за Россией должны остаться новоприобретенные территории. При этом он отмечал, что союзники США в Европе должны призвать к немедленному прекращению огня в ходе украинского конфликта.
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