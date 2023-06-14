Пермяк незаконно заработал более 10 млн, продавая металлолом

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Чермет. Пункт приема. Курган , металл, ковш, металлолом, свалка, чермет, пункт приема
Продавая металлолом, пермяк не платил налоги Фото:

Житель поселка Октябрьский (Пермский край) незаконно заработал на скупке и продаже черного и цветного металлолома 10,8 млн рублей. Пермяк не регистрировался как предприниматель и не платил налоги, сообщается на сайте прокуратуры края.

«Установлено, что виновный, без соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, без лицензии осуществлял приобретение у населения лома черных и цветных металлов с последующей его реализацией в ряд организаций. Мужчина получил незаконную прибыль в размере свыше 10, 8 млн рублей, с которой налоги в бюджеты соответствующих уровней не отчислял», — говорится на сайте. Предпринимательской деятельностью пермяк занимался в течение трех лет.

Бизнесмена судили и признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Виновный вину свою полностью признал. Пермяку назначен штраф в размере 350 тысяч рублей, приговор пока не вступил в законную силу.

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Житель поселка Октябрьский (Пермский край) незаконно заработал на скупке и продаже черного и цветного металлолома 10,8 млн рублей. Пермяк не регистрировался как предприниматель и не платил налоги, сообщается на сайте прокуратуры края. «Установлено, что виновный, без соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, без лицензии осуществлял приобретение у населения лома черных и цветных металлов с последующей его реализацией в ряд организаций. Мужчина получил незаконную прибыль в размере свыше 10, 8 млн рублей, с которой налоги в бюджеты соответствующих уровней не отчислял», — говорится на сайте. Предпринимательской деятельностью пермяк занимался в течение трех лет. Бизнесмена судили и признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Виновный вину свою полностью признал. Пермяку назначен штраф в размере 350 тысяч рублей, приговор пока не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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