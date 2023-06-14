На границе с Челябинской областью задержали шесть нарушителей с поддельными документами

15 июня 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Возбуждено уже четыре уголовных дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шесть попыток пересечь границу по поддельным документам сорвали пограничники в Челябинской области. Об этом сообщили 15 июня URA.RU в погрануправлении ФСБ по региону. «В 2023 году в пунктах пропуска пресечено шесть попыток пересечения государственной границы лицами по поддельным документам и документам, не принадлежащим предъявителям. Из них в двух случаях речь шла о подделке нотариально заверенного согласиями от родителей на выезд несовершеннолетних граждан РФ за ее пределы», — пояснили в пресс-службе ведомства. По указанным фактам возбуждено четыре уголовных дела в отношении четырех граждан. Еще один человек получил административный штраф в размере 3 000 рублей и был выдворен из страны. В отношении еще одного нарушителя принимается процессуальное решение.

Шесть попыток пересечь границу по поддельным документам сорвали пограничники в Челябинской области. Об этом сообщили 15 июня URA.RU в погрануправлении ФСБ по региону. «В 2023 году в пунктах пропуска пресечено шесть попыток пересечения государственной границы лицами по поддельным документам и документам, не принадлежащим предъявителям. Из них в двух случаях речь шла о подделке нотариально заверенного согласиями от родителей на выезд несовершеннолетних граждан РФ за ее пределы», — пояснили в пресс-службе ведомства. По указанным фактам возбуждено четыре уголовных дела в отношении четырех граждан. Еще один человек получил административный штраф в размере 3 000 рублей и был выдворен из страны. В отношении еще одного нарушителя принимается процессуальное решение.