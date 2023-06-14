14 июня 2023

На границе с Челябинской областью задержали шесть нарушителей с поддельными документами

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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., пограничник, задержание
Возбуждено уже четыре уголовных дела Фото:

Шесть попыток пересечь границу по поддельным документам сорвали пограничники в Челябинской области. Об этом сообщили 15 июня URA.RU в погрануправлении ФСБ по региону.

«В 2023 году в пунктах пропуска пресечено шесть попыток пересечения государственной границы лицами по поддельным документам и документам, не принадлежащим предъявителям. Из них в двух случаях речь шла о подделке нотариально заверенного согласиями от родителей на выезд несовершеннолетних граждан РФ за ее пределы», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По указанным фактам возбуждено четыре уголовных дела в отношении четырех граждан. Еще один человек получил административный штраф в размере 3 000 рублей и был выдворен из страны. В отношении еще одного нарушителя принимается процессуальное решение.

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Шесть попыток пересечь границу по поддельным документам сорвали пограничники в Челябинской области. Об этом сообщили 15 июня URA.RU в погрануправлении ФСБ по региону. «В 2023 году в пунктах пропуска пресечено шесть попыток пересечения государственной границы лицами по поддельным документам и документам, не принадлежащим предъявителям. Из них в двух случаях речь шла о подделке нотариально заверенного согласиями от родителей на выезд несовершеннолетних граждан РФ за ее пределы», — пояснили в пресс-службе ведомства. По указанным фактам возбуждено четыре уголовных дела в отношении четырех граждан. Еще один человек получил административный штраф в размере 3 000 рублей и был выдворен из страны. В отношении еще одного нарушителя принимается процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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