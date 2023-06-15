Екатеринбург лишился фестиваля, где выступали «Сплин», Нейромонах Феофан и «Слот»

В Екатеринбурге перенесли фестиваль «Музыка свободы»

В прошлом году на фестивале выступили 20 именитых артистов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбургский музыкальный фестиваль «Музыка свободы», который должен был пройти с 28 по 30 июля, перенесен на 2024 год. Как признались представители концерт-холла «Свобода», они боролись за мероприятие до последнего, но попытки оказались тщетными.

«Наверное, все вы уже заметили череду переносов фестивалей. И мы, увы, не стали исключением из этой печальной тенденции. К сожалению, вынуждены сообщить, что фестиваль будет перенесен на следующий год», — сообщают представители площадки в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы поделились, что придумывали разные выходы из сложившихся ситуаций, но все оказалось впустую. «Решение далось грустно и тяжело, но это единственно верное решение в данный момент времени», — рассказали организаторы.

Все желающие могут обменять билет на два любых концерта в «Свободе», один концерт и карту с депозитом в баре, получить только депозит в 2500 рублей, сохранить билет до следующего года или вернуть его. Предположительно фестиваль пройдет с 26 по 28 июля в 2024 году.

Год назад фестиваль «Музыка свободы» прошел в городе Заречный. Там выступали 20 артистов: группы «Слот», F.P.G., «Кирпичи», Distemper, Нейромонах Феофан, «7 раса», GSPD и другие. Тогда же музыканты из группы «Сплин» запретили прессе снимать свое выступление.