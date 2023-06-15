В Екатеринбурге скончался бывший топ-чиновник мэрии

В Екатеринбурге скончался бывший глава промышленной политики и развития предпринимательства города Михаил Матафонов. Он возглавлял комитет в 2007—2012 годах и с 2017 по 2018 год. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
На момент кончины экс-чиновнику было 64 года. «Михаил Матафонов возглавлял комитет промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга в 2007—2012 годах и с 2017 по 2018 год. В августе 2012 года он был избран главой администрации городского округа Ревда», — сказано в сообщении.
Глава Екатеринбурга, администрация города, депутаты и аппарат гордумы выразили соболезнования родным и близким умершего. «Своей отзывчивостью и преданностью делу он снискал уважение, любовь коллег и жителей уральской столицы», — добавили в мэрии.
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