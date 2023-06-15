15 июня 2023

В Екатеринбурге скончался бывший топ-чиновник мэрии

В Екатеринбурге скончался экс-глава развития предпринимательства города Михаил Матафонов
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Матафонов скончался в возрасте 64 года Фото:

В Екатеринбурге скончался бывший глава промышленной политики и развития предпринимательства города Михаил Матафонов. Он возглавлял комитет в 2007—2012 годах и с 2017 по 2018 год. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На момент кончины экс-чиновнику было 64 года. «Михаил Матафонов возглавлял комитет промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга в 2007—2012 годах и с 2017 по 2018 год. В августе 2012 года он был избран главой администрации городского округа Ревда», — сказано в сообщении.

Глава Екатеринбурга, администрация города, депутаты и аппарат гордумы выразили соболезнования родным и близким умершего. «Своей отзывчивостью и преданностью делу он снискал уважение, любовь коллег и жителей уральской столицы», — добавили в мэрии.

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В Екатеринбурге скончался бывший глава промышленной политики и развития предпринимательства города Михаил Матафонов. Он возглавлял комитет в 2007—2012 годах и с 2017 по 2018 год. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. На момент кончины экс-чиновнику было 64 года. «Михаил Матафонов возглавлял комитет промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга в 2007—2012 годах и с 2017 по 2018 год. В августе 2012 года он был избран главой администрации городского округа Ревда», — сказано в сообщении. Глава Екатеринбурга, администрация города, депутаты и аппарат гордумы выразили соболезнования родным и близким умершего. «Своей отзывчивостью и преданностью делу он снискал уважение, любовь коллег и жителей уральской столицы», — добавили в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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