В Екатеринбурге скончался бывший топ-чиновник мэрии

В Екатеринбурге скончался экс-глава развития предпринимательства города Михаил Матафонов

16 июня 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Михаил Матафонов скончался в возрасте 64 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге скончался бывший глава промышленной политики и развития предпринимательства города Михаил Матафонов. Он возглавлял комитет в 2007—2012 годах и с 2017 по 2018 год. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. На момент кончины экс-чиновнику было 64 года. «Михаил Матафонов возглавлял комитет промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга в 2007—2012 годах и с 2017 по 2018 год. В августе 2012 года он был избран главой администрации городского округа Ревда», — сказано в сообщении. Глава Екатеринбурга, администрация города, депутаты и аппарат гордумы выразили соболезнования родным и близким умершего. «Своей отзывчивостью и преданностью делу он снискал уважение, любовь коллег и жителей уральской столицы», — добавили в мэрии.

В Екатеринбурге скончался бывший глава промышленной политики и развития предпринимательства города Михаил Матафонов. Он возглавлял комитет в 2007—2012 годах и с 2017 по 2018 год. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. На момент кончины экс-чиновнику было 64 года. «Михаил Матафонов возглавлял комитет промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга в 2007—2012 годах и с 2017 по 2018 год. В августе 2012 года он был избран главой администрации городского округа Ревда», — сказано в сообщении. Глава Екатеринбурга, администрация города, депутаты и аппарат гордумы выразили соболезнования родным и близким умершего. «Своей отзывчивостью и преданностью делу он снискал уважение, любовь коллег и жителей уральской столицы», — добавили в мэрии.