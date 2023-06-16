Челябинский губернатор Текслер открыл перспективное направление для IT

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл перспективное направление для IT-специалистов. Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ.
«Президент России Владимир Путин говорил о „Школе 21“ — это современный формат обучения айтишников в стране. Мы сегодня подписали соглашение со Сбербанком и начали реализацию этого проекта в регионе», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.
Текслер уточнил, что в следующем году проект будет запущен в Челябинской области. Он добавил, что это даст толчок для развития IT-сферы в регионе.
Ранее Текслер в рамках ПМЭФ оценил возможности союза челябинской и свердловской агломераций. Губернатор отметил, что видит в агломерациях драйвер развития, который ускоряет рост экономики.
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