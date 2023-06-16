Челябинский губернатор Текслер открыл перспективное направление для IT

Алексей Текслер подвел итоги второго дня ПМЭФЧе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл перспективное направление для IT-специалистов. Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ.

«Президент России Владимир Путин говорил о „Школе 21“ — это современный формат обучения айтишников в стране. Мы сегодня подписали соглашение со Сбербанком и начали реализацию этого проекта в регионе», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Текслер уточнил, что в следующем году проект будет запущен в Челябинской области. Он добавил, что это даст толчок для развития IT-сферы в регионе.

Ранее Текслер в рамках ПМЭФ оценил возможности союза челябинской и свердловской агломераций. Губернатор отметил, что видит в агломерациях драйвер развития, который ускоряет рост экономики.