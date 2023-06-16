Губернатор Текслер оценил возможности союза челябинской и свердловской агломераций

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер выступил на панельной сессии ПМЭФ-2023 Фото:

Челябинская область активно развивает межрегиональные агломерационные связи с Екатеринбургом. Об этом 16 июня заявил губернатор Алексей Текслер на панельной сессии ПМЭФ-2023, передает пресс-служба главы региона.

«Это чистая экономика: связанность двух агломераций мы вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым развиваем и видим в этом синергию. Тот же „Орлан“ заходит в три районных центра по Челябинской области, один районный центр — в Свердловской области. Таких аналогов нет в стране, когда два крупных индустриальных центра активно развиваются вместе», — заявил Текслер.

Челябинский губернатор отметил, что видит в агломерациях драйвер развития, который ускоряет рост экономики. Челябинск — Екатеринбург на сегодня является третьей по численности агломерацией России. Важными шагами в ее развитии стало расширение скоростной магистрали М5 до четырех полос и запуск экспресс-поезда «Орлан».

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Челябинская область активно развивает межрегиональные агломерационные связи с Екатеринбургом. Об этом 16 июня заявил губернатор Алексей Текслер на панельной сессии ПМЭФ-2023, передает пресс-служба главы региона. «Это чистая экономика: связанность двух агломераций мы вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым развиваем и видим в этом синергию. Тот же „Орлан“ заходит в три районных центра по Челябинской области, один районный центр — в Свердловской области. Таких аналогов нет в стране, когда два крупных индустриальных центра активно развиваются вместе», — заявил Текслер. Челябинский губернатор отметил, что видит в агломерациях драйвер развития, который ускоряет рост экономики. Челябинск — Екатеринбург на сегодня является третьей по численности агломерацией России. Важными шагами в ее развитии стало расширение скоростной магистрали М5 до четырех полос и запуск экспресс-поезда «Орлан».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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