Пушилин: в ДНР находят способы сбивать еще больше ракет Storm Shadow

17 июня 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сделал заявление насчет перестройки систем ПВО для уничтожения ракет на подлете Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Системы противовоздушной обороны (ПВО) в ДНР перенастраиваются для того, чтобы увеличить процент уничтожения ракет Storm Shadow на подлете. Об этом заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио главы ДНР Денис Пушилин. «ПВО сейчас уже перестраивается. Наши <…> [специалисты ПВО] находят возможности, чтобы повышать процент уничтоженных ракет просто на подлете. Причем в предыдущий период это касалось «Хаймарсов», сейчас работаем над «Штормами», — заявил Пушилин в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о потенциальной угрозе со стороны ракет Storm Shadow. Пушилин добавил, что система ПВО активно работает на уничтожение ракет, и без нее количество пораженных целей было бы больше. При этом он уточнил, что ни одна система противовоздушной обороны не защищает на 100 процентов. Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow перед грядущим наступлением ВСУ, передает MK.RU . ВС РФ уже не раз перехватывали британские ракеты Storm Shadow. Они были замечены при атаке на Луганск и Мариуполь в мае.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в ДНР перенастраиваются для того, чтобы увеличить процент уничтожения ракет Storm Shadow на подлете. Об этом заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио главы ДНР Денис Пушилин. «ПВО сейчас уже перестраивается. Наши <…> [специалисты ПВО] находят возможности, чтобы повышать процент уничтоженных ракет просто на подлете. Причем в предыдущий период это касалось «Хаймарсов», сейчас работаем над «Штормами», — заявил Пушилин в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о потенциальной угрозе со стороны ракет Storm Shadow. Пушилин добавил, что система ПВО активно работает на уничтожение ракет, и без нее количество пораженных целей было бы больше. При этом он уточнил, что ни одна система противовоздушной обороны не защищает на 100 процентов. Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow перед грядущим наступлением ВСУ, передает MK.RU. ВС РФ уже не раз перехватывали британские ракеты Storm Shadow. Они были замечены при атаке на Луганск и Мариуполь в мае.