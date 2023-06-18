18 июня 2023

Главы двух районов Екатеринбурга попались на странных закупках

Счетная палата нашла нарушения в двух ДЭУ Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Города России 2030: координационный совет Екатеринбургской городской агломерации. Екатеринбург , боликов владимир, гейко владимир, костенко игорь
Игорь Костенко (слева) и Владимир Боликов пока единственные, к кому возникли вопросы Фото:

В вотчинах глав двух районов Екатеринбурга — Кировского (экс-вице-мэр Владимир Боликов) и Октябрьского (Игорь Костенко) — выявили финансовые нарушения. Как следует из предварительных выводов городской Счетной палаты, оказавшихся в распоряжении URA.RU, часть средств из бюджета, выделяемых районам на работу их ДЭУ (дорожно-эксплуатационных управлений), может тратиться неэффективно.

Так, в Кировском районе выявлен слив трех тонн топлива. «Отчеты по рейсам на отдельные даты содержат данные о сливе топлива, при этом данные о пробеге по путевому листу на указанные даты значительно превышают отчетные данные. Всего по отчетам по рейсам за период с 1 января 2022 года по 1 марта 2023-го зафиксирован слив топлива в объеме 3019,17 литров на общую сумму 166,7 тысячи рублей», — указано в документе.

По данным агентства, руководство ДЭУ попыталось объяснить расхождение неработающими GPS-трекерами, установленными на машинах. И тут вскрылось другое. ДЭУ заключило два контракта с ИП Демидова С. М., которая должна следить за исправностью оборудования. «Но к ней за два года не обратились ни разу. Хотя деньги — 1,23 млн рублей — выплачены», — поделился собеседник в районной администрации. По указанным фактам направлены обращения в прокуратуру.

А вопросы к Октябрьскому району связаны с тем, что закупочные цены на солярку и бензин формируют через фирмы, зарегистрированные в одной квартире, а не «цивильных» поставщиков вроде «Газпрома» и «Лукойла». С более детальным отчетом в этой части Счетная палата выступит позднее.

Интересно, что все происходит на фоне кулуарной дискуссии о лишении префектов контроля над ДЭУ. Некоторые из них сопротивляются особенно рьяно — в том числе потому, что хотят удержать финансовые потоки.

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В вотчинах глав двух районов Екатеринбурга — Кировского (экс-вице-мэр Владимир Боликов) и Октябрьского (Игорь Костенко) — выявили финансовые нарушения. Как следует из предварительных выводов городской Счетной палаты, оказавшихся в распоряжении URA.RU, часть средств из бюджета, выделяемых районам на работу их ДЭУ (дорожно-эксплуатационных управлений), может тратиться неэффективно. Так, в Кировском районе выявлен слив трех тонн топлива. «Отчеты по рейсам на отдельные даты содержат данные о сливе топлива, при этом данные о пробеге по путевому листу на указанные даты значительно превышают отчетные данные. Всего по отчетам по рейсам за период с 1 января 2022 года по 1 марта 2023-го зафиксирован слив топлива в объеме 3019,17 литров на общую сумму 166,7 тысячи рублей», — указано в документе. По данным агентства, руководство ДЭУ попыталось объяснить расхождение неработающими GPS-трекерами, установленными на машинах. И тут вскрылось другое. ДЭУ заключило два контракта с ИП Демидова С. М., которая должна следить за исправностью оборудования. «Но к ней за два года не обратились ни разу. Хотя деньги — 1,23 млн рублей — выплачены», — поделился собеседник в районной администрации. По указанным фактам направлены обращения в прокуратуру. А вопросы к Октябрьскому району связаны с тем, что закупочные цены на солярку и бензин формируют через фирмы, зарегистрированные в одной квартире, а не «цивильных» поставщиков вроде «Газпрома» и «Лукойла». С более детальным отчетом в этой части Счетная палата выступит позднее. Интересно, что все происходит на фоне кулуарной дискуссии о лишении префектов контроля над ДЭУ. Некоторые из них сопротивляются особенно рьяно — в том числе потому, что хотят удержать финансовые потоки.
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