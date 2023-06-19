19 июня 2023

Бастрыкин потребовал объяснений от свердловского СК за долгие расследования

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин заинтересовался причинами долгого расследования уголовных дел Фото:

Глава Следственного комитета России потребовал предоставить доклад из-за долгого расследования уголовных дел об оказании помощи в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В эфире передачи на федеральном телеканале сообщалось о длительном производстве экспертиз по двум уголовным делам. В рамках дел устанавливаются обстоятельства качества оказания помощи медицинскими работниками в Нижнем Тагиле», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин потребовал доклад по доводам, которые прозвучали в эфире телеканала. В пресс-службе СКР отметили, что доклад предоставит исполняющий обязанности руководителя СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

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Глава Следственного комитета России потребовал предоставить доклад из-за долгого расследования уголовных дел об оказании помощи в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «В эфире передачи на федеральном телеканале сообщалось о длительном производстве экспертиз по двум уголовным делам. В рамках дел устанавливаются обстоятельства качества оказания помощи медицинскими работниками в Нижнем Тагиле», — сообщили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин потребовал доклад по доводам, которые прозвучали в эфире телеканала. В пресс-службе СКР отметили, что доклад предоставит исполняющий обязанности руководителя СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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