Бастрыкин потребовал объяснений от свердловского СК за долгие расследования

20 июня 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин заинтересовался причинами долгого расследования уголовных дел Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России потребовал предоставить доклад из-за долгого расследования уголовных дел об оказании помощи в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «В эфире передачи на федеральном телеканале сообщалось о длительном производстве экспертиз по двум уголовным делам. В рамках дел устанавливаются обстоятельства качества оказания помощи медицинскими работниками в Нижнем Тагиле», — сообщили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин потребовал доклад по доводам, которые прозвучали в эфире телеканала. В пресс-службе СКР отметили, что доклад предоставит исполняющий обязанности руководителя СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Глава Следственного комитета России потребовал предоставить доклад из-за долгого расследования уголовных дел об оказании помощи в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «В эфире передачи на федеральном телеканале сообщалось о длительном производстве экспертиз по двум уголовным делам. В рамках дел устанавливаются обстоятельства качества оказания помощи медицинскими работниками в Нижнем Тагиле», — сообщили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин потребовал доклад по доводам, которые прозвучали в эфире телеканала. В пресс-службе СКР отметили, что доклад предоставит исполняющий обязанности руководителя СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.