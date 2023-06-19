Бастрыкин потребовал объяснений от свердловского СК за долгие расследования

Глава Следственного комитета России потребовал предоставить доклад из-за долгого расследования уголовных дел об оказании помощи в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«В эфире передачи на федеральном телеканале сообщалось о длительном производстве экспертиз по двум уголовным делам. В рамках дел устанавливаются обстоятельства качества оказания помощи медицинскими работниками в Нижнем Тагиле», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Бастрыкин потребовал доклад по доводам, которые прозвучали в эфире телеканала. В пресс-службе СКР отметили, что доклад предоставит исполняющий обязанности руководителя СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.
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