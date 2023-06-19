Вишневый пирожок оказался одним из самых любимых десертов екатеринбуржцев Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» 20 июня отмечает год своего преобразования. По словам представителей компании, в Екатеринбурге заведениям после ребрендинга и ухода McDonald’s из России удалось повысить показатели.

«Количество посетителей предприятий сети в столице Среднего Урала в первом квартале 2023 года превысило показатели ушедшего бренда за аналогичный период 2021 года», — рассказали в пресс-службе. Среди трех основных игроков рынка быстрого питания доля «Вкусно — и точка» составила 58%.

За год сеть быстрого питания екатеринбуржцы посетили 5,5 млн раз. Наибольшей популярностью пользовались такие позиции меню, как чизбургер, чикенбургер, наггетсы, вишневый пирожок и вафельный рожок. Любимым напитком стало капучино объемом 0,2 и кола «Добрый».

В компании обещают, что летом начнется тестирование доставки в собственном мобильном приложении. «До конца года она будет запущена из всех предприятий сети, работающих с заказами в доставку. Благодаря этому пользователям будут доступны все преимущества приложения „Вкусно — и точка“», — поделилась сеть быстрого питания. Партнером выступит «Яндекс Доставка».

Также в 2024 году откроется новое предприятия в Академическом районе. Проектирование и подготовительные работы уже завершены, сейчас на участке начались строительные работы.

Сеть американских ресторанов McDonald’s заявила о своем окончательном уходе из РФ в мае 2022 года из-за проведения спецоперации на Украине. После ребрендинга сеть ресторанов стала называться «Вкусно — и точка» и сменила меню. Некоторые преобразования длятся до сих пор: лишь к осени компания обещает первые игрушки в детских наборах «Кидз комбо», который стал аналогом «Хэппи Мила».