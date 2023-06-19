Пермское заксобрание отменило дистанционный режим

В законодательном собрании Пермского края отменен режим дистанционной работы для депутатов. Это связано с отменой режима повышенной готовности для органов власти, объяснили представители заксобрания.
«Решение принято в связи с отменой режима функционирования „Повышенная готовность“ для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Пермского края», — сообщили «Коммерсантъ-Прикамье» в заксобрании края. Соответствующий указ уже подписан губернатором региона Дмитрием Махониным.
Дистанционный режим был введен в парламенте в 2022 году. Депутаты могли участвовать в заседаниях очно и дистанционно. Также ранее стало известно, что губернатор края Дмитрий Махонин отменил указ об обязательном ношении медицинских масок в социальных и медучреждениях.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.