19 июня 2023

Пермское заксобрание отменило дистанционный режим

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Заседание областной думы. Курган, совещание, заседание, карандаш, голосование, депутат
Раньше депутаты могли присутствовать на заседаниях заочно Фото:

В законодательном собрании Пермского края отменен режим дистанционной работы для депутатов. Это связано с отменой режима повышенной готовности для органов власти, объяснили представители заксобрания.

«Решение принято в связи с отменой режима функционирования „Повышенная готовность“ для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Пермского края», — сообщили «Коммерсантъ-Прикамье» в заксобрании края. Соответствующий указ уже подписан губернатором региона Дмитрием Махониным.

Дистанционный режим был введен в парламенте в 2022 году. Депутаты могли участвовать в заседаниях очно и дистанционно. Также ранее стало известно, что губернатор края Дмитрий Махонин отменил указ об обязательном ношении медицинских масок в социальных и медучреждениях.

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В законодательном собрании Пермского края отменен режим дистанционной работы для депутатов. Это связано с отменой режима повышенной готовности для органов власти, объяснили представители заксобрания. «Решение принято в связи с отменой режима функционирования „Повышенная готовность“ для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Пермского края», — сообщили «Коммерсантъ-Прикамье» в заксобрании края. Соответствующий указ уже подписан губернатором региона Дмитрием Махониным. Дистанционный режим был введен в парламенте в 2022 году. Депутаты могли участвовать в заседаниях очно и дистанционно. Также ранее стало известно, что губернатор края Дмитрий Махонин отменил указ об обязательном ношении медицинских масок в социальных и медучреждениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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