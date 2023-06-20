Следователи начали проверку по факту ДТП с автобусом и троллейбусом в Екатеринбурге

21 июня 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Следователи проверят всех участников ДТП и проведут экспертные исследования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла 20 июня на улице Щербакова в Екатеринбурге. Там столкнулись автобус и троллейбус, в результате пострадали три человека. Об этом заявила пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области на официальном сайте. «Следственным отделом по Чкаловскому району г. Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки по факту инцидента, произошедшего 20 июня 2023 года с участием двух единиц пассажирского транспорта», — рассказали в ведомстве. В результате инцидента трем людям потребовалась медицинская помощь. Следователи дадут правовую оценку происшествию с учетом ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). «Для установления причин произошедшего столкновения и выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, проводятся соответствующие экспертные исследования», — пояснили в пресс-службе. Ранее прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку по факту ДТП на улице Щербакова. Днем 20 июня автобус выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с троллейбусом. У автобуса повреждена кабина со стороны водителя и частично разрушена крыша. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла 20 июня на улице Щербакова в Екатеринбурге. Там столкнулись автобус и троллейбус, в результате пострадали три человека. Об этом заявила пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области на официальном сайте. «Следственным отделом по Чкаловскому району г. Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки по факту инцидента, произошедшего 20 июня 2023 года с участием двух единиц пассажирского транспорта», — рассказали в ведомстве. В результате инцидента трем людям потребовалась медицинская помощь. Следователи дадут правовую оценку происшествию с учетом ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). «Для установления причин произошедшего столкновения и выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, проводятся соответствующие экспертные исследования», — пояснили в пресс-службе. Ранее прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку по факту ДТП на улице Щербакова. Днем 20 июня автобус выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с троллейбусом. У автобуса повреждена кабина со стороны водителя и частично разрушена крыша.