Польский посол: ЕС введет санкции против главного источника нефти РФ

Новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя запрет на транспортировку нефти через южную ветку трубопровода «Дружба». Об этом заявил посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось.
«Там (в новом пакете антироссийских санкций — прим. URA.RU) есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную „Дружбу“», — сказал Садось журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Также санкции коснутся 70 российских граждан и более 30 субъектов хозяйствования.
Южная ветка нефтепровода «Дружба» на данный момент является единственной, по которой нефть из РФ идет в Европу. Ранее Шведское председательство в Совете ЕС сообщило в соцсетях о полном согласовании 11 пакета санкций ЕС против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что страна готова к новым ограничениям.
Новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя запрет на транспортировку нефти через южную ветку трубопровода «Дружба». Об этом заявил посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось. «Там (в новом пакете антироссийских санкций — прим. URA.RU) есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную „Дружбу“», — сказал Садось журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Также санкции коснутся 70 российских граждан и более 30 субъектов хозяйствования. Южная ветка нефтепровода «Дружба» на данный момент является единственной, по которой нефть из РФ идет в Европу. Ранее Шведское председательство в Совете ЕС сообщило в соцсетях о полном согласовании 11 пакета санкций ЕС против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что страна готова к новым ограничениям.