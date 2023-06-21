Польский посол: ЕС введет санкции против главного источника нефти РФ

Польский посол Садось: ЕС запретит транспортировку нефти через южную ветку нефтепровода «Дружба»
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Евросоюз хочет полностью запретить транспортировку нефти РФ по «Дружбе», сообщил Анжей Садось Фото:

Новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя запрет на транспортировку нефти через южную ветку трубопровода «Дружба». Об этом заявил посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось.

«Там (в новом пакете антироссийских санкций — прим. URA.RU) есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную „Дружбу“», — сказал Садось журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Также санкции коснутся 70 российских граждан и более 30 субъектов хозяйствования.

Южная ветка нефтепровода «Дружба» на данный момент является единственной, по которой нефть из РФ идет в Европу. Ранее Шведское председательство в Совете ЕС сообщило в соцсетях о полном согласовании 11 пакета санкций ЕС против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что страна готова к новым ограничениям.

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Новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя запрет на транспортировку нефти через южную ветку трубопровода «Дружба». Об этом заявил посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось. «Там (в новом пакете антироссийских санкций — прим. URA.RU) есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную „Дружбу“», — сказал Садось журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Также санкции коснутся 70 российских граждан и более 30 субъектов хозяйствования. Южная ветка нефтепровода «Дружба» на данный момент является единственной, по которой нефть из РФ идет в Европу. Ранее Шведское председательство в Совете ЕС сообщило в соцсетях о полном согласовании 11 пакета санкций ЕС против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что страна готова к новым ограничениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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