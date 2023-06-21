Из РФ выдворят десятки задержанных в Челябинске мигрантов

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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, автобус, омон
За два дня челябинские силовики выявили почти 300 нарушений миграционного законодательства Фото:

Тридцать иностранцев, задержанных в Челябинской области, выдворят из России по решению суда. Об этом сообщили URA.RU 21 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«За два дня пресечено 269 нарушений в сфере миграции, в том числе 58 за незаконное осуществление трудовой деятельности. В отношении 30 иностранцев суды приняли решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе 19 — в принудительном порядке», — рассказали в главке о ходе операции «Нелегал-2023» в Челябинской области.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции, оперативники и представители иных ведомств проводят массированные проверки в местах концентрации мигрантов. Силовую поддержку им оказывает ОМОН.

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Тридцать иностранцев, задержанных в Челябинской области, выдворят из России по решению суда. Об этом сообщили URA.RU 21 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону. «За два дня пресечено 269 нарушений в сфере миграции, в том числе 58 за незаконное осуществление трудовой деятельности. В отношении 30 иностранцев суды приняли решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе 19 — в принудительном порядке», — рассказали в главке о ходе операции «Нелегал-2023» в Челябинской области. Сотрудники подразделений по вопросам миграции, оперативники и представители иных ведомств проводят массированные проверки в местах концентрации мигрантов. Силовую поддержку им оказывает ОМОН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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