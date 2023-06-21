Из РФ выдворят десятки задержанных в Челябинске мигрантов

21 июня 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

За два дня челябинские силовики выявили почти 300 нарушений миграционного законодательства Фото: Кондрат Александров © URA.RU Тридцать иностранцев, задержанных в Челябинской области, выдворят из России по решению суда. Об этом сообщили URA.RU 21 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону. «За два дня пресечено 269 нарушений в сфере миграции, в том числе 58 за незаконное осуществление трудовой деятельности. В отношении 30 иностранцев суды приняли решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе 19 — в принудительном порядке», — рассказали в главке о ходе операции «Нелегал-2023» в Челябинской области. Сотрудники подразделений по вопросам миграции, оперативники и представители иных ведомств проводят массированные проверки в местах концентрации мигрантов. Силовую поддержку им оказывает ОМОН.

Тридцать иностранцев, задержанных в Челябинской области, выдворят из России по решению суда. Об этом сообщили URA.RU 21 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону. «За два дня пресечено 269 нарушений в сфере миграции, в том числе 58 за незаконное осуществление трудовой деятельности. В отношении 30 иностранцев суды приняли решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе 19 — в принудительном порядке», — рассказали в главке о ходе операции «Нелегал-2023» в Челябинской области. Сотрудники подразделений по вопросам миграции, оперативники и представители иных ведомств проводят массированные проверки в местах концентрации мигрантов. Силовую поддержку им оказывает ОМОН.