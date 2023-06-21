Из РФ выдворят десятки задержанных в Челябинске мигрантов

Тридцать иностранцев, задержанных в Челябинской области, выдворят из России по решению суда. Об этом сообщили URA.RU 21 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«За два дня пресечено 269 нарушений в сфере миграции, в том числе 58 за незаконное осуществление трудовой деятельности. В отношении 30 иностранцев суды приняли решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе 19 — в принудительном порядке», — рассказали в главке о ходе операции «Нелегал-2023» в Челябинской области.
Сотрудники подразделений по вопросам миграции, оперативники и представители иных ведомств проводят массированные проверки в местах концентрации мигрантов. Силовую поддержку им оказывает ОМОН.
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