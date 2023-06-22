Пермяк задолжал полмиллиона рублей за разбитый арендованный автомобиль

23 июня 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

Ответчик должен выплатить 466 646 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края совершил ДТП на арендованном автомобиле. Стоимость восстановительного ремонта составила 466 646 рублей, но ответчик не стал возмещать ущерб, сообщается на сайте Куединского районного суда Пермского края. «Истец обратился в суд с иском о возмещении ущерба. Указал, что между истцом и ответчиком был заключен договор на аренду автомобиля. Во время аренды ответчик совершил ДТП, наехав на препятствие. Автомобиль получил значительные механические повреждения, а потому стоимость восстановительного ремонта составила 466 646 рублей. Ответчик не возместил ущерб в добровольном порядке. Также не удалось списать арендную плату в размере 2 907 рублей из-за отсутствия денежных средств на его счету», — говорится в документе. Представитель истца попросила рассмотреть дело в ее отсутствии. Ответчик не пришел в суд, но был извещен о времени проведения заседания. Суд посчитал неявку неуважительной и рассмотрел дело в отсутствие сторон. В решении указывается, что ответчик должен выплатить истцу материальный ущерб в размере 466 646 рублей, задолженность по арендной плате в размере 2 907 рублей и 7 951 в качестве оплаты госпошлины.

Житель Пермского края совершил ДТП на арендованном автомобиле. Стоимость восстановительного ремонта составила 466 646 рублей, но ответчик не стал возмещать ущерб, сообщается на сайте Куединского районного суда Пермского края. «Истец обратился в суд с иском о возмещении ущерба. Указал, что между истцом и ответчиком был заключен договор на аренду автомобиля. Во время аренды ответчик совершил ДТП, наехав на препятствие. Автомобиль получил значительные механические повреждения, а потому стоимость восстановительного ремонта составила 466 646 рублей. Ответчик не возместил ущерб в добровольном порядке. Также не удалось списать арендную плату в размере 2 907 рублей из-за отсутствия денежных средств на его счету», — говорится в документе. Представитель истца попросила рассмотреть дело в ее отсутствии. Ответчик не пришел в суд, но был извещен о времени проведения заседания. Суд посчитал неявку неуважительной и рассмотрел дело в отсутствие сторон. В решении указывается, что ответчик должен выплатить истцу материальный ущерб в размере 466 646 рублей, задолженность по арендной плате в размере 2 907 рублей и 7 951 в качестве оплаты госпошлины.