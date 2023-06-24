Свердловский депутат Каптюг назвал Пригожина приспешником Запада

Александр Каптюг заявил, что в России пытаются посеять смуту Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Запад пытается ослабить Россию, посеяв смуту, руками бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил депутат заксобрания Свердловской области Александр Каптюг.

«Запад пытается ослабить нашу страну и нашу армию, посеяв новую смуту в России руками очередного предателя — основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина. Этого нельзя допустить», — заявил Александр Каптюг в своем официальном telegram-канале.

По словам депутата заксобрания Свердловской области, россияне сейчас должны не реагировать на слова бизнесмена Пригожина и не допустить, чтобы появилась смута. «Вся Свердловская область вместе с ЛДПР поддерживает президента, все мы — дети нашей Родины, именно о нашей Родине мы должны сейчас заботиться», — добавил Каптюг.

Бизнесмен Пригожин утром 24 июня объявил вооруженный мятеж против России. Президент России Владимир Путин назвал такой поступок ударом в спину. URA.RU собрало главную информацию к вечеру 24 июня в один материал.