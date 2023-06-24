Свердловский депутат Каптюг назвал Пригожина приспешником Запада

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Выборы. Екатеринбург , центр общественного наблюдения, каптюг александр
Александр Каптюг заявил, что в России пытаются посеять смуту Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Запад пытается ослабить Россию, посеяв смуту, руками бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил депутат заксобрания Свердловской области Александр Каптюг.

«Запад пытается ослабить нашу страну и нашу армию, посеяв новую смуту в России руками очередного предателя — основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина. Этого нельзя допустить», — заявил Александр Каптюг в своем официальном telegram-канале.

По словам депутата заксобрания Свердловской области, россияне сейчас должны не реагировать на слова бизнесмена Пригожина и не допустить, чтобы появилась смута. «Вся Свердловская область вместе с ЛДПР поддерживает президента, все мы — дети нашей Родины, именно о нашей Родине мы должны сейчас заботиться», — добавил Каптюг.

Бизнесмен Пригожин утром 24 июня объявил вооруженный мятеж против России. Президент России Владимир Путин назвал такой поступок ударом в спину. URA.RU собрало главную информацию к вечеру 24 июня в один материал.

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Запад пытается ослабить Россию, посеяв смуту, руками бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил депутат заксобрания Свердловской области Александр Каптюг. «Запад пытается ослабить нашу страну и нашу армию, посеяв новую смуту в России руками очередного предателя — основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина. Этого нельзя допустить», — заявил Александр Каптюг в своем официальном telegram-канале. По словам депутата заксобрания Свердловской области, россияне сейчас должны не реагировать на слова бизнесмена Пригожина и не допустить, чтобы появилась смута. «Вся Свердловская область вместе с ЛДПР поддерживает президента, все мы — дети нашей Родины, именно о нашей Родине мы должны сейчас заботиться», — добавил Каптюг. Бизнесмен Пригожин утром 24 июня объявил вооруженный мятеж против России. Президент России Владимир Путин назвал такой поступок ударом в спину. URA.RU собрало главную информацию к вечеру 24 июня в один материал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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