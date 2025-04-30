Гаишники наказали водителя, протаранившего «Магнит» в Екатеринбурге

Водителя Андрей, который врезался в «Магнит» на Кирова, 33 в Екатеринбурге, оштрафовали за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской ГАИ.
«Против него заведено делопроизводство по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ», — сказали в ведомстве. Кроме того, водитель обязан выплатить материальный ущерб магазину (предположительно, полмиллиона рублей).
Авария произошла утром. Сам Андрей объяснил URA.RU случившееся «восстанием машин». Якобы авто само поехали в ворота продуктового. Сотрудники «Магнита» заявили, что Андрей хотел завести машину с толкача, но произошло ДТП.
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