Гаишники наказали водителя, протаранившего «Магнит» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с ВАЗ-2107. Екатеринбург
Авария произошла утром возле Верх-Исетского райсуда Фото:

Водителя Андрей, который врезался в «Магнит» на Кирова, 33 в Екатеринбурге, оштрафовали за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

«Против него заведено делопроизводство по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ», — сказали в ведомстве. Кроме того, водитель обязан выплатить материальный ущерб магазину (предположительно, полмиллиона рублей).

Авария произошла утром. Сам Андрей объяснил URA.RU случившееся «восстанием машин». Якобы авто само поехали в ворота продуктового. Сотрудники «Магнита» заявили, что Андрей хотел завести машину с толкача, но произошло ДТП.

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Водителя Андрей, который врезался в «Магнит» на Кирова, 33 в Екатеринбурге, оштрафовали за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской ГАИ. «Против него заведено делопроизводство по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ», — сказали в ведомстве. Кроме того, водитель обязан выплатить материальный ущерб магазину (предположительно, полмиллиона рублей). Авария произошла утром. Сам Андрей объяснил URA.RU случившееся «восстанием машин». Якобы авто само поехали в ворота продуктового. Сотрудники «Магнита» заявили, что Андрей хотел завести машину с толкача, но произошло ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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