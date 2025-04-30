В здании сработала пожарная тревога (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 30 апреля эвакуировали сотрудников и посетителей Главпочтамта (проспект Ленина, 39). Там сработала пожарная тревога, передает корреспондент URA.RU.
Из здания вывели десятки человек после начавшейся тревоги, но задымления никто не заметил. В ближайшее время забрать и отправить посылки не получится. При этом люди продолжают ждать открытия Главпочтамта.
Что стало причиной срабатывания сигнализации, неизвестно. Агентство запросило комментарий в пресс-службах «Почты России» и регионального ГУ МЧС.
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