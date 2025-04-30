В центре Екатеринбурга экстренно эвакуировали Главпочтамт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Плитка в Историческом сквере и сквере имени А. С. Попова. Екатеринбург , главпочтамт
В здании сработала пожарная тревога (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 30 апреля эвакуировали сотрудников и посетителей Главпочтамта (проспект Ленина, 39). Там сработала пожарная тревога, передает корреспондент URA.RU.

Из здания вывели десятки человек после начавшейся тревоги, но задымления никто не заметил. В ближайшее время забрать и отправить посылки не получится. При этом люди продолжают ждать открытия Главпочтамта.

Что стало причиной срабатывания сигнализации, неизвестно. Агентство запросило комментарий в пресс-службах «Почты России» и регионального ГУ МЧС.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге днем 30 апреля эвакуировали сотрудников и посетителей Главпочтамта (проспект Ленина, 39). Там сработала пожарная тревога, передает корреспондент URA.RU. Из здания вывели десятки человек после начавшейся тревоги, но задымления никто не заметил. В ближайшее время забрать и отправить посылки не получится. При этом люди продолжают ждать открытия Главпочтамта. Что стало причиной срабатывания сигнализации, неизвестно. Агентство запросило комментарий в пресс-службах «Почты России» и регионального ГУ МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...