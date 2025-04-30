«Летел на нас»: очевидцы рассказали о задержании педофила, убегавшего от полиции в Екатеринбурге

В Екатеринбурге педофил, убегавший от полиции, упал на козырек дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину после ЧП увезли в больницу
Мужчину после ЧП увезли в больницу Фото:

Предполагаемый педофил, выпрыгнувший с пятого этажа на улице Щорса, 56 в Екатеринбурге, сначала упал на козырек дома, а после упал на землю, где его скрутили силовики. Подробности силовой операции URA.RU рассказала очевидица.

«Видимо, пытаясь скрыться от правоохранительных органов, мужчина в наручниках выпрыгнул с пятого этажа. А мы в это время выходили из дома, так он летел прямо на нас. Мы испугались и отбежали. Когда поняли, что ему плохо, то вызвали скорую помощь. И только потом увидели, что он в наручниках.

По предварительным данным, мужчина разбил голову. После ЧП его забрала реанимацию. В силовых структурах города ситуацию не комментируют.

О мужчине известно, что ему 40 лет. В квартире он жил один, и почти не выходил из дома.

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Предполагаемый педофил, выпрыгнувший с пятого этажа на улице Щорса, 56 в Екатеринбурге, сначала упал на козырек дома, а после упал на землю, где его скрутили силовики. Подробности силовой операции URA.RU рассказала очевидица. «Видимо, пытаясь скрыться от правоохранительных органов, мужчина в наручниках выпрыгнул с пятого этажа. А мы в это время выходили из дома, так он летел прямо на нас. Мы испугались и отбежали. Когда поняли, что ему плохо, то вызвали скорую помощь. И только потом увидели, что он в наручниках. По предварительным данным, мужчина разбил голову. После ЧП его забрала реанимацию. В силовых структурах города ситуацию не комментируют. О мужчине известно, что ему 40 лет. В квартире он жил один, и почти не выходил из дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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