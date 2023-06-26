В Германии раскрыли, когда будут официальные переговоры по Украине

Официальные переговоры по Украине состоятся в июле. Об этом сообщили источники немецкого телеканала ARD.
«Официальные переговоры могут состояться уже в июле», — говорится в сообщении. Отмечается, что в Дании 24 июня состоялась закрытая встреча с целью начала мирных переговоров по Украине.
Главная цель конференции на пути к мирным переговорам в Копенгагене — заручиться поддержкой стран БРИКС, которые сохраняют нейтралитет. Это Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай. На встрече присутствовал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
Ранее стало известно, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко может принять участие в мирных переговорах России и Украины. Об этом сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией ради вступления в НАТО. Поддержка Киева со стороны западных стран продлится до завершения наступательных действий ВСУ, после чего Зеленский окажется перед фактом необходимости начала переговоров, передает телеканал 360.
Официальные переговоры по Украине состоятся в июле. Об этом сообщили источники немецкого телеканала ARD. «Официальные переговоры могут состояться уже в июле», — говорится в сообщении. Отмечается, что в Дании 24 июня состоялась закрытая встреча с целью начала мирных переговоров по Украине. Главная цель конференции на пути к мирным переговорам в Копенгагене — заручиться поддержкой стран БРИКС, которые сохраняют нейтралитет. Это Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай. На встрече присутствовал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Ранее стало известно, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко может принять участие в мирных переговорах России и Украины. Об этом сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией ради вступления в НАТО. Поддержка Киева со стороны западных стран продлится до завершения наступательных действий ВСУ, после чего Зеленский окажется перед фактом необходимости начала переговоров, передает телеканал 360.