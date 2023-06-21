В США предупредили о безвыходном положении Киева без продвижения на фронте

CNN: Запад поднимет вопрос переговоров Украины с РФ в случае провала контрнаступления
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ необходимо изменить линию фронта, чтобы оправдать инвестиции НАТО, пишет CNN Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад может склонить общественность и Украину к мирным переговорам с Россией в случае провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Есть риск, что фоновый гул мирных переговоров зимой выйдет на первый план, и Украина окажется в безвыходном положении [в случае провала контрнаступления]», — говорится в материале. Там уточнили, что сейчас Киеву необходимо закрепить изменение линии фронта, чтобы подтвердить огромные инвестиции в свои силы, сделанные НАТО. Автор уточняет, что выборы в США в 2024 году могут изменить «аппетит» Запада к финансированию Украины.

В британском издании The Guardian писали, что Запад начнет склонять Киев к переговорам уже осенью 2023 года. Там уточнили, что Киеву придется смириться с потерей своих территорий. Авторы американского издания The Wall Street Journal отмечали, что Запад толкает Украину к миру, чтобы накопить силы для следующих боев.

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Запад может склонить общественность и Украину к мирным переговорам с Россией в случае провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Есть риск, что фоновый гул мирных переговоров зимой выйдет на первый план, и Украина окажется в безвыходном положении [в случае провала контрнаступления]», — говорится в материале. Там уточнили, что сейчас Киеву необходимо закрепить изменение линии фронта, чтобы подтвердить огромные инвестиции в свои силы, сделанные НАТО. Автор уточняет, что выборы в США в 2024 году могут изменить «аппетит» Запада к финансированию Украины. В британском издании The Guardian писали, что Запад начнет склонять Киев к переговорам уже осенью 2023 года. Там уточнили, что Киеву придется смириться с потерей своих территорий. Авторы американского издания The Wall Street Journal отмечали, что Запад толкает Украину к миру, чтобы накопить силы для следующих боев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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