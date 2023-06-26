26 июня 2023

В Свердловской области в три раза выросло число желающих стать юристами

В УрГЮУ абитуриенты подали в три раза больше заявлений, чем в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В УрГЮУ по сравнению с 2022-м пришло больше абитуриентов Фото:

Количество заявлений от абитуриентов в Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За первую неделю приемной кампании вуз получил 465 заявления от желающих стать юристами, сообщили в пресс-службе вуза.

«За первую неделю приемной кампании в УрГЮУ подали заявление 465 абитуриентов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период в 2022-м», — пишет пресс-служба УрГЮУ в telegram-канале.

Среди подавших заявления, 415 человек сделали это дистанционно. Остальные 55 — подали документы лично.

Ранее URA.RU писало, что в Уральский медицинский университет абитуриенты подали в десять раз больше заявлений, чем в 2022-м. За четыре дня вуз получил 454 заявления от желающих стать врачами.

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Количество заявлений от абитуриентов в Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За первую неделю приемной кампании вуз получил 465 заявления от желающих стать юристами, сообщили в пресс-службе вуза. «За первую неделю приемной кампании в УрГЮУ подали заявление 465 абитуриентов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период в 2022-м», — пишет пресс-служба УрГЮУ в telegram-канале. Среди подавших заявления, 415 человек сделали это дистанционно. Остальные 55 — подали документы лично. Ранее URA.RU писало, что в Уральский медицинский университет абитуриенты подали в десять раз больше заявлений, чем в 2022-м. За четыре дня вуз получил 454 заявления от желающих стать врачами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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