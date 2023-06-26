В Свердловской области в три раза выросло число желающих стать юристами

Количество заявлений от абитуриентов в Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За первую неделю приемной кампании вуз получил 465 заявления от желающих стать юристами, сообщили в пресс-службе вуза.
«За первую неделю приемной кампании в УрГЮУ подали заявление 465 абитуриентов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период в 2022-м», — пишет пресс-служба УрГЮУ в telegram-канале.
Среди подавших заявления, 415 человек сделали это дистанционно. Остальные 55 — подали документы лично.
Ранее URA.RU писало, что в Уральский медицинский университет абитуриенты подали в десять раз больше заявлений, чем в 2022-м. За четыре дня вуз получил 454 заявления от желающих стать врачами.
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