В Свердловской области в три раза выросло число желающих стать юристами

В УрГЮУ абитуриенты подали в три раза больше заявлений, чем в 2022 году

27 июня 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

В УрГЮУ по сравнению с 2022-м пришло больше абитуриентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Количество заявлений от абитуриентов в Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За первую неделю приемной кампании вуз получил 465 заявления от желающих стать юристами, сообщили в пресс-службе вуза. «За первую неделю приемной кампании в УрГЮУ подали заявление 465 абитуриентов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период в 2022-м», — пишет пресс-служба УрГЮУ в telegram-канале. Среди подавших заявления, 415 человек сделали это дистанционно. Остальные 55 — подали документы лично. Ранее URA.RU писало, что в Уральский медицинский университет абитуриенты подали в десять раз больше заявлений, чем в 2022-м. За четыре дня вуз получил 454 заявления от желающих стать врачами.

Количество заявлений от абитуриентов в Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За первую неделю приемной кампании вуз получил 465 заявления от желающих стать юристами, сообщили в пресс-службе вуза. «За первую неделю приемной кампании в УрГЮУ подали заявление 465 абитуриентов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период в 2022-м», — пишет пресс-служба УрГЮУ в telegram-канале. Среди подавших заявления, 415 человек сделали это дистанционно. Остальные 55 — подали документы лично. Ранее URA.RU писало, что в Уральский медицинский университет абитуриенты подали в десять раз больше заявлений, чем в 2022-м. За четыре дня вуз получил 454 заявления от желающих стать врачами.