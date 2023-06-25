25 июня 2023

В Свердловской области в 10 раз выросло число желающих стать врачами

В Уральский медуниверситет абитуриенты подали в 10 раз больше заявлений, чем годом ранее
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральский государственный медицинский университет. Екатеринбург, семинар, медицина, маникен, практические занятия, подготовка студентов медиков, студенты медики, студент медик
Абитуриенты стали чаще подавать заявления в медицинский вуз Фото:

Количество заявлений от абитуриентов в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) выросло в 10 раз по сравнению с 2022 годом. За четыре дня вуз получил 454 заявления от желающих стать врачами, сообщает департамент информационной политики региона.

«Сотрудники приемной комиссии УГМУ зафиксировали абсолютный рекорд: за четыре первых дня с начала кампании заявления подали 454 абитуриента. В прошлом году за аналогичный период было подано не больше сорока заявлений», — говорится в сообщении департамента на официальном сайте.

Власти региона разработали программу, согласно которой в отрасль в 2023—2025 году необходимо привлечь свыше четырех тысяч специалистов. В УГМУ в этом году пройдут обучение более двух тысяч будущих врачей и провизоров — это почти на 14% больше, чем годом ранее. Также увеличится прием на лечебно-профилактический, педиатрический и медико-профилактический факультеты.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество заявлений от абитуриентов в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) выросло в 10 раз по сравнению с 2022 годом. За четыре дня вуз получил 454 заявления от желающих стать врачами, сообщает департамент информационной политики региона. «Сотрудники приемной комиссии УГМУ зафиксировали абсолютный рекорд: за четыре первых дня с начала кампании заявления подали 454 абитуриента. В прошлом году за аналогичный период было подано не больше сорока заявлений», — говорится в сообщении департамента на официальном сайте. Власти региона разработали программу, согласно которой в отрасль в 2023—2025 году необходимо привлечь свыше четырех тысяч специалистов. В УГМУ в этом году пройдут обучение более двух тысяч будущих врачей и провизоров — это почти на 14% больше, чем годом ранее. Также увеличится прием на лечебно-профилактический, педиатрический и медико-профилактический факультеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...