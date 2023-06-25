В Свердловской области в 10 раз выросло число желающих стать врачами

В Уральский медуниверситет абитуриенты подали в 10 раз больше заявлений, чем годом ранее

26 июня 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Абитуриенты стали чаще подавать заявления в медицинский вуз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Количество заявлений от абитуриентов в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) выросло в 10 раз по сравнению с 2022 годом. За четыре дня вуз получил 454 заявления от желающих стать врачами, сообщает департамент информационной политики региона. «Сотрудники приемной комиссии УГМУ зафиксировали абсолютный рекорд: за четыре первых дня с начала кампании заявления подали 454 абитуриента. В прошлом году за аналогичный период было подано не больше сорока заявлений», — говорится в сообщении департамента на официальном сайте. Власти региона разработали программу, согласно которой в отрасль в 2023—2025 году необходимо привлечь свыше четырех тысяч специалистов. В УГМУ в этом году пройдут обучение более двух тысяч будущих врачей и провизоров — это почти на 14% больше, чем годом ранее. Также увеличится прием на лечебно-профилактический, педиатрический и медико-профилактический факультеты.

Количество заявлений от абитуриентов в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) выросло в 10 раз по сравнению с 2022 годом. За четыре дня вуз получил 454 заявления от желающих стать врачами, сообщает департамент информационной политики региона. «Сотрудники приемной комиссии УГМУ зафиксировали абсолютный рекорд: за четыре первых дня с начала кампании заявления подали 454 абитуриента. В прошлом году за аналогичный период было подано не больше сорока заявлений», — говорится в сообщении департамента на официальном сайте. Власти региона разработали программу, согласно которой в отрасль в 2023—2025 году необходимо привлечь свыше четырех тысяч специалистов. В УГМУ в этом году пройдут обучение более двух тысяч будущих врачей и провизоров — это почти на 14% больше, чем годом ранее. Также увеличится прием на лечебно-профилактический, педиатрический и медико-профилактический факультеты.