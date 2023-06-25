25 июня 2023

CNN: разведка США посчитала, что мятеж Пригожина будет «более кровавым»

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В Вашингтоне удивились стремительному заключению соглашения с Пригожиным Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Разведка США ожидала, что мятеж предпринимателя Евгения Пригожина встретит большее сопротивление и приведет к более трагичным последствиям. Об этом заявил источник.

«Я точно знаю, что мы предполагали, что это будет гораздо более жестоким и кровавым», — передает его слова CNN. По словам источника, в Вашингтоне удивились стремительному заключению соглашения с Пригожиным.

После неоднократны негативных высказываний в адрес Минобороны РФ Пригожин обвинил ведомство в ударе по лагерю его частной армии. В ведомстве опровергли эту информацию, назвав провокацией. 23 июня Пригожин и его частная армия вошли в Ростов-на-дону.

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, заявив, что действия Пригожина являются предательством. К вечеру того же дня Пригожин и его армия покинули регион после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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Разведка США ожидала, что мятеж предпринимателя Евгения Пригожина встретит большее сопротивление и приведет к более трагичным последствиям. Об этом заявил источник. «Я точно знаю, что мы предполагали, что это будет гораздо более жестоким и кровавым», — передает его слова CNN. По словам источника, в Вашингтоне удивились стремительному заключению соглашения с Пригожиным. После неоднократны негативных высказываний в адрес Минобороны РФ Пригожин обвинил ведомство в ударе по лагерю его частной армии. В ведомстве опровергли эту информацию, назвав провокацией. 23 июня Пригожин и его частная армия вошли в Ростов-на-дону. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, заявив, что действия Пригожина являются предательством. К вечеру того же дня Пригожин и его армия покинули регион после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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