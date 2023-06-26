Пермский министр рассказал губернатору Махонину, как мэры обманывают его и жителей

Пермские чиновники замазывают на фото граффити и свалки, обманывая жителей

27 июня 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Нелегальные граффити часто портят облик городов Фото: Размик Закарян © URA.RU Жалобы жителей Пермского края, поступающие на портал «Управляем вместе», часто игнорируются, обещания решить проблемы не выполняются, а иногда чиновники для отчета о якобы проделанной работе присылают отредактированные фото. Об этом на заседании Совета глав муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края рассказал министр информационного развития и связи региона Петр Шиловских. Трансляция велась на официальной странице губернатора и правительства края в соцсети «ВКонтакте». «Есть случаи, когда было зафиксировано использование фоторедактора сотрудниками, которые отчитываются о выполнении той или иной работы. Это грубо и сразу видно», — сообщил Шиловских. На представленном им слайде презентации главам территорий и губернатору Дмитрию Махонину были показаны случаи, когда чиновники из Перми и Чайковского отчитались о ликвидации граффити и свалки мусора, просто замазав их на фото. Министр также отметил, что часто чиновники обещают решить проблему, о которой рассказали жители, но по нескольку раз переносят сроки исполнения. Среди антилидеров здесь мэрии Перми, Березников и Чайковского. В целом плохо реагируют на просьбы граждан чиновники Березовского, Сивинского и Кишерсткого муниципальных округов, а также Оханского городского округа. По информации Петра Шиловских, за второй квартал 2023 года на портал «Управляем вместе» поступило 19,7 тысячи обращений, из которых 18,5 тысячи относятся к работе муниципалитетов. В основном люди жалуются на плохую уборку мусора, состояние дорог и тротуаров, а также на сломанные лавочки, урны, клумбы. 13 тысяч проблем чиновниками было решено. Удовлетворенность пользователей сервиса составляет 97%, доложил министр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жалобы жителей Пермского края, поступающие на портал «Управляем вместе», часто игнорируются, обещания решить проблемы не выполняются, а иногда чиновники для отчета о якобы проделанной работе присылают отредактированные фото. Об этом на заседании Совета глав муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края рассказал министр информационного развития и связи региона Петр Шиловских. Трансляция велась на официальной странице губернатора и правительства края в соцсети «ВКонтакте». «Есть случаи, когда было зафиксировано использование фоторедактора сотрудниками, которые отчитываются о выполнении той или иной работы. Это грубо и сразу видно», — сообщил Шиловских. На представленном им слайде презентации главам территорий и губернатору Дмитрию Махонину были показаны случаи, когда чиновники из Перми и Чайковского отчитались о ликвидации граффити и свалки мусора, просто замазав их на фото. Министр также отметил, что часто чиновники обещают решить проблему, о которой рассказали жители, но по нескольку раз переносят сроки исполнения. Среди антилидеров здесь мэрии Перми, Березников и Чайковского. В целом плохо реагируют на просьбы граждан чиновники Березовского, Сивинского и Кишерсткого муниципальных округов, а также Оханского городского округа. По информации Петра Шиловских, за второй квартал 2023 года на портал «Управляем вместе» поступило 19,7 тысячи обращений, из которых 18,5 тысячи относятся к работе муниципалитетов. В основном люди жалуются на плохую уборку мусора, состояние дорог и тротуаров, а также на сломанные лавочки, урны, клумбы. 13 тысяч проблем чиновниками было решено. Удовлетворенность пользователей сервиса составляет 97%, доложил министр.