28 июня 2023

В Пермском крае сократилось число миллиардеров

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2022 году в Прикамье было на 10 миллиардеров больше Фото:

Доход свыше миллиарда рублей в 2022 году в Пермском крае указали 13 человек. Это на 10 меньше, чем годом ранее.

«По итогам 2022 года в Пермском крае доходы свыше миллиарда рублей задекларировали 13 человек. За год число миллиардеров в Прикамье снизилось на 10 человек», — сообщает издание Business Class со ссылкой на краевое УФНС. Меньше стало и людей, зарабатывающих полмиллиарда и выше. В 2021 году их было 38 человек, в 2022 стало 35.

Ранее URA.RU сообщало, что холдинг пермского миллиардера Александра Репина ООО «Сатурн-Р»» в 1000 раз увеличил прибыль. Если в 2021 году компания отчиталась о 158 тысячах рублей, то в 2022 году прибыль составила уже 161,5 млн рублей.

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Доход свыше миллиарда рублей в 2022 году в Пермском крае указали 13 человек. Это на 10 меньше, чем годом ранее. «По итогам 2022 года в Пермском крае доходы свыше миллиарда рублей задекларировали 13 человек. За год число миллиардеров в Прикамье снизилось на 10 человек», — сообщает издание Business Class со ссылкой на краевое УФНС. Меньше стало и людей, зарабатывающих полмиллиарда и выше. В 2021 году их было 38 человек, в 2022 стало 35. Ранее URA.RU сообщало, что холдинг пермского миллиардера Александра Репина ООО «Сатурн-Р»» в 1000 раз увеличил прибыль. Если в 2021 году компания отчиталась о 158 тысячах рублей, то в 2022 году прибыль составила уже 161,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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