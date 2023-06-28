В Пермском крае сократилось число миллиардеров

29 июня 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

В 2022 году в Прикамье было на 10 миллиардеров больше Фото: Алексей Гущин © URA.RU Доход свыше миллиарда рублей в 2022 году в Пермском крае указали 13 человек. Это на 10 меньше, чем годом ранее. «По итогам 2022 года в Пермском крае доходы свыше миллиарда рублей задекларировали 13 человек. За год число миллиардеров в Прикамье снизилось на 10 человек», — сообщает издание Business Class со ссылкой на краевое УФНС. Меньше стало и людей, зарабатывающих полмиллиарда и выше. В 2021 году их было 38 человек, в 2022 стало 35. Ранее URA.RU сообщало, что холдинг пермского миллиардера Александра Репина ООО «Сатурн-Р»» в 1000 раз увеличил прибыль. Если в 2021 году компания отчиталась о 158 тысячах рублей, то в 2022 году прибыль составила уже 161,5 млн рублей.

Доход свыше миллиарда рублей в 2022 году в Пермском крае указали 13 человек. Это на 10 меньше, чем годом ранее. «По итогам 2022 года в Пермском крае доходы свыше миллиарда рублей задекларировали 13 человек. За год число миллиардеров в Прикамье снизилось на 10 человек», — сообщает издание Business Class со ссылкой на краевое УФНС. Меньше стало и людей, зарабатывающих полмиллиарда и выше. В 2021 году их было 38 человек, в 2022 стало 35. Ранее URA.RU сообщало, что холдинг пермского миллиардера Александра Репина ООО «Сатурн-Р»» в 1000 раз увеличил прибыль. Если в 2021 году компания отчиталась о 158 тысячах рублей, то в 2022 году прибыль составила уже 161,5 млн рублей.