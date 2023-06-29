29 июня 2023

В России начал действовать стандарт для отелей «все включено»

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, отель, гостиница, отдых, отпуск, город сочи
В отелях РФ, работающих по системе «все включено», должны предоставляться в неограниченном количестве алкогольные напитки Фото:

В России вступил в действие стандарт оказания гостиничных услуг «все включено» и «ультра все включено». В последнем случае, гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя импортного производства.

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«В российских отелях, работающих по системе „все включено“, должны в неограниченном количестве предоставляться на обед и ужин алкогольные напитки отечественного производства», — сообщает ТАСС. Уточняется, что в отелях, работающих по системе «ультра все включено», гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя импортного производства.

Ранее россиянам рассказали, куда можно поехать в отпуск дешевле 100 тысяч рублей. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козыре в бесе с URA.RU сообщил, сто самыми выгодными поездками станут путешествия в Санкт-Петербург и Калининградскую область. По его данным, курорты Краснодарского края немного дороже.

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В России вступил в действие стандарт оказания гостиничных услуг «все включено» и «ультра все включено». В последнем случае, гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя импортного производства. «В российских отелях, работающих по системе „все включено“, должны в неограниченном количестве предоставляться на обед и ужин алкогольные напитки отечественного производства», — сообщает ТАСС. Уточняется, что в отелях, работающих по системе «ультра все включено», гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя импортного производства. Ранее россиянам рассказали, куда можно поехать в отпуск дешевле 100 тысяч рублей. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козыре в бесе с URA.RU сообщил, сто самыми выгодными поездками станут путешествия в Санкт-Петербург и Калининградскую область. По его данным, курорты Краснодарского края немного дороже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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