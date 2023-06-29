В России начал действовать стандарт для отелей «все включено»

30 июня 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

В отелях РФ, работающих по системе «все включено», должны предоставляться в неограниченном количестве алкогольные напитки Фото: Анна Майорова © URA.RU В России вступил в действие стандарт оказания гостиничных услуг «все включено» и «ультра все включено». В последнем случае, гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя импортного производства. Новость по теме Названы главные проблемы туризма в России «В российских отелях, работающих по системе „все включено“, должны в неограниченном количестве предоставляться на обед и ужин алкогольные напитки отечественного производства», — сообщает ТАСС. Уточняется, что в отелях, работающих по системе «ультра все включено», гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя импортного производства. Ранее россиянам рассказали, куда можно поехать в отпуск дешевле 100 тысяч рублей. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козыре в бесе с URA.RU сообщил, сто самыми выгодными поездками станут путешествия в Санкт-Петербург и Калининградскую область. По его данным, курорты Краснодарского края немного дороже.

В России вступил в действие стандарт оказания гостиничных услуг «все включено» и «ультра все включено». В последнем случае, гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя импортного производства. «В российских отелях, работающих по системе „все включено“, должны в неограниченном количестве предоставляться на обед и ужин алкогольные напитки отечественного производства», — сообщает ТАСС. Уточняется, что в отелях, работающих по системе «ультра все включено», гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя импортного производства. Ранее россиянам рассказали, куда можно поехать в отпуск дешевле 100 тысяч рублей. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козыре в бесе с URA.RU сообщил, сто самыми выгодными поездками станут путешествия в Санкт-Петербург и Калининградскую область. По его данным, курорты Краснодарского края немного дороже.