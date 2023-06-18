18 июня 2023
17 июня 2023

Механика «Сургутнефтегаза» обвинили в гибели подчиненного

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Обстоятельства трагедии на месторождении в ХМАО выяснил следственный комитет Фото:

Следственный комитет ХМАО обвинил старшего механика «Сургутнефтегаза» в гибели сварщика. На сайте ведомства указано, что из-за отсутствия контроля руководителя подчиненный получил тяжелые травмы, от которых скончался.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении старшего механика нефтегазодобывающей компании. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ: нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщается в публикации.

Трагедия произошла в октябре 2022 года на Сыньеганском месторождении, где сварщик получил тяжелые ожоги парами газа из нефтяной емкости. Следствие установило, что старший механик не контролировал ход работы: его сотрудник производил электогазорезку на котельной установке в нерабочее время и без средств индивидуальной защиты. Следственный комитет установил обстоятельства происшествия и возбудил уголовное дело на старшего механика. Собранные доказательства и материалы дела переданы в суд.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начали расследовать факт смертельной травмы сотрудника «Сургутнефтегаза» на производстве. Валентин Сухорукий получил травму во время взрыва при проведении сварочных работ на котельной установке, получил ожоги и через неделю скончался в больнице.

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Следственный комитет ХМАО обвинил старшего механика «Сургутнефтегаза» в гибели сварщика. На сайте ведомства указано, что из-за отсутствия контроля руководителя подчиненный получил тяжелые травмы, от которых скончался. «Завершено расследование уголовного дела в отношении старшего механика нефтегазодобывающей компании. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ: нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщается в публикации. Трагедия произошла в октябре 2022 года на Сыньеганском месторождении, где сварщик получил тяжелые ожоги парами газа из нефтяной емкости. Следствие установило, что старший механик не контролировал ход работы: его сотрудник производил электогазорезку на котельной установке в нерабочее время и без средств индивидуальной защиты. Следственный комитет установил обстоятельства происшествия и возбудил уголовное дело на старшего механика. Собранные доказательства и материалы дела переданы в суд. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начали расследовать факт смертельной травмы сотрудника «Сургутнефтегаза» на производстве. Валентин Сухорукий получил травму во время взрыва при проведении сварочных работ на котельной установке, получил ожоги и через неделю скончался в больнице.
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