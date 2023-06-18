Механика «Сургутнефтегаза» обвинили в гибели подчиненного

19 июня 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Обстоятельства трагедии на месторождении в ХМАО выяснил следственный комитет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Следственный комитет ХМАО обвинил старшего механика «Сургутнефтегаза» в гибели сварщика. На сайте ведомства указано, что из-за отсутствия контроля руководителя подчиненный получил тяжелые травмы, от которых скончался. «Завершено расследование уголовного дела в отношении старшего механика нефтегазодобывающей компании. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ: нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщается в публикации. Трагедия произошла в октябре 2022 года на Сыньеганском месторождении, где сварщик получил тяжелые ожоги парами газа из нефтяной емкости. Следствие установило, что старший механик не контролировал ход работы: его сотрудник производил электогазорезку на котельной установке в нерабочее время и без средств индивидуальной защиты. Следственный комитет установил обстоятельства происшествия и возбудил уголовное дело на старшего механика. Собранные доказательства и материалы дела переданы в суд. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начали расследовать факт смертельной травмы сотрудника «Сургутнефтегаза» на производстве. Валентин Сухорукий получил травму во время взрыва при проведении сварочных работ на котельной установке, получил ожоги и через неделю скончался в больнице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственный комитет ХМАО обвинил старшего механика «Сургутнефтегаза» в гибели сварщика. На сайте ведомства указано, что из-за отсутствия контроля руководителя подчиненный получил тяжелые травмы, от которых скончался. «Завершено расследование уголовного дела в отношении старшего механика нефтегазодобывающей компании. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ: нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщается в публикации. Трагедия произошла в октябре 2022 года на Сыньеганском месторождении, где сварщик получил тяжелые ожоги парами газа из нефтяной емкости. Следствие установило, что старший механик не контролировал ход работы: его сотрудник производил электогазорезку на котельной установке в нерабочее время и без средств индивидуальной защиты. Следственный комитет установил обстоятельства происшествия и возбудил уголовное дело на старшего механика. Собранные доказательства и материалы дела переданы в суд. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начали расследовать факт смертельной травмы сотрудника «Сургутнефтегаза» на производстве. Валентин Сухорукий получил травму во время взрыва при проведении сварочных работ на котельной установке, получил ожоги и через неделю скончался в больнице.