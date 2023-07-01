Самолет с российскими дипломатами вылетел из Бухареста в Москву

Сорок сотрудников посольства РФ в Румынии улетели из страны из-за требования о сокращении штата представительства. Об этом сообщило посольство РФ. Самолет отправился с задержкой в шесть часов.
«Самолет Ил-96 авиакомпании „Россия“, выполняющий вывозной гуманитарный спецрейс с россиянами на борту, вылетел из бухарестского аэропорта имени Анри Коандэ в 18:50 (по мск. времени) с задержкой почти в шесть часов», — заявили в посольстве, передает ТАСС.
Отмечается, что на данный момент нет постоянного авиасообщения Бухарест-Москва. Некоторые работники российского посольства вернулись в РФ ранее. Общее число сотрудников, покинувших Румынию, составляет почти 140 человек.
Ранее 8 июня румынский МИД заявил, что власти страны планируют сократить штат посольства РФ больше чем на 50 человек в течение месяца. Ведомство подчеркнуло, что на такое решение Бухареста подтолкнула спецоперация, которая проводится Россией на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Румынии как враждебный выпад, который ведет к деградации отношений между стран.
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