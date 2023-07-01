Самолет с российскими дипломатами вылетел из Бухареста в Москву

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, boing 737, авиация, боинг737, самолет, vq-boy
Самолет с российскими дипломатами отправился в РФ после шестичасовой задержки Фото:

Сорок сотрудников посольства РФ в Румынии улетели из страны из-за требования о сокращении штата представительства. Об этом сообщило посольство РФ. Самолет отправился с задержкой в шесть часов.

«Самолет Ил-96 авиакомпании „Россия“, выполняющий вывозной гуманитарный спецрейс с россиянами на борту, вылетел из бухарестского аэропорта имени Анри Коандэ в 18:50 (по мск. времени) с задержкой почти в шесть часов», — заявили в посольстве, передает ТАСС.

Отмечается, что на данный момент нет постоянного авиасообщения Бухарест-Москва. Некоторые работники российского посольства вернулись в РФ ранее. Общее число сотрудников, покинувших Румынию, составляет почти 140 человек.

Ранее 8 июня румынский МИД заявил, что власти страны планируют сократить штат посольства РФ больше чем на 50 человек в течение месяца. Ведомство подчеркнуло, что на такое решение Бухареста подтолкнула спецоперация, которая проводится Россией на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Румынии как враждебный выпад, который ведет к деградации отношений между стран.

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Сорок сотрудников посольства РФ в Румынии улетели из страны из-за требования о сокращении штата представительства. Об этом сообщило посольство РФ. Самолет отправился с задержкой в шесть часов. «Самолет Ил-96 авиакомпании „Россия“, выполняющий вывозной гуманитарный спецрейс с россиянами на борту, вылетел из бухарестского аэропорта имени Анри Коандэ в 18:50 (по мск. времени) с задержкой почти в шесть часов», — заявили в посольстве, передает ТАСС. Отмечается, что на данный момент нет постоянного авиасообщения Бухарест-Москва. Некоторые работники российского посольства вернулись в РФ ранее. Общее число сотрудников, покинувших Румынию, составляет почти 140 человек. Ранее 8 июня румынский МИД заявил, что власти страны планируют сократить штат посольства РФ больше чем на 50 человек в течение месяца. Ведомство подчеркнуло, что на такое решение Бухареста подтолкнула спецоперация, которая проводится Россией на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Румынии как враждебный выпад, который ведет к деградации отношений между стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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