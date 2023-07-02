Силовики потребовали шесть лет заключения для челябинского экс-замминистра

Виталий Безруков не признает вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шесть лет колонии общего режима требует гособвинение для челябинского экс-замминистра экологии Виталия Безрукова. Об этом заявил гособвинитель 3 июля в суде Калининского района Челябинска, сообщил URA.RU участник процесса.

«Гособвинитель потребовал для Безрукова шесть лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим трехлетним запретом работать в органах власти. Штрафа не предусматривается», — рассказал URA.RU очевидец из зала заседания.

Безрукова обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. По версии следствия, он организовал фиктивную проверку предприятия, которую затем представили в СМИ как внеплановый рейд по контролю за выбросами. В результате «не были приняты реальные меры по устранению нарушений», а областные власти оказались дискредитированы «вследствие появления у населения мнения о бесполезности мероприятий по выявлению источников сверхнормативного загрязнения воздуха».

В ходе процесса, стартовавшего 1 августа 2022 года, потерпевшая сторона в лице областного правительства отказалась признать себя таковой. Свидетельские показания представителей СМИ также не подтверждали версию следствия. Как заявил URA.RU сам Безруков, с обвинением он полностью не согласен и намерен добиваться признания себя невиновным. Он считает, что следствием не учтены многие нормативные документы, а в деле нет доказательств вины.