Бывший оппозиционный спикер думы Чайковского поможет «Единой России» обыграть КПРФ

Бывший спикер думы Чайковского Русанов заявился на выборы в качестве самовыдвиженца

03 июля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Краевой внутрипол намерен заблокировать чайковским коммунистам путь во власть Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Экс-председатель думы Чайковского городского округа Александр Русанов подал заявку на участие в выборах. Он идет в порядке самовыдвижения в округе №6, информация об этом содержится в ГАС «Выборы». Инсайдеры считают, что Русанов поможет выиграть кандидату от «Единой России», забрав часть протестного электората у коммунистов. «Русанов Александр Вячеславович, дата рождения — 12 июля 1975 года. Род занятий — МКУ „Жилкомсервис“, заместитель директора, депутат думы на непостоянной основе», — говорится в сообщении в ГАС «Выборы». Кандидатом от «Единой России» в округе, где выдвинулся Русанов, идет общественница Ирина Петрова. Ее соперницей от КПРФ является местный критик власти и автор оппозиционных пабликов Марианна Русских. «Русских — опасная соперница, особенно учитывая высокий уровень поддержки КПРФ в Чайковском. Она довольно известна в городе. Русанов как другой оппозиционер поможет размыть протест, оттянуть часть голосов недовольных граждан на себя, лишив тем самым КПРФ шанса на победу. Если, конечно, соберет подписи», — считает собеседник в политэлитах. Выборы в думу Чайковского пройдут в сентябре 2023 года. Для того, чтобы снизить шансы оппозиции на получение мандатов, в городе поменяли устав, упразднив многомандатные округа. В 2018 году по итогам выборов большинство в думе Чайковского получил альянс КПРФ и ЛДПР. В результате спикером был выбран Александр Русанов, а его заместителем — коммунист Алексей Наборщиков. Они пытались сорвать конкурс по выборам мэра, но эти попытки не удались. Позднее Русанова убедили уступить кресло председателя единороссу Михаилу Шубину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-председатель думы Чайковского городского округа Александр Русанов подал заявку на участие в выборах. Он идет в порядке самовыдвижения в округе №6, информация об этом содержится в ГАС «Выборы». Инсайдеры считают, что Русанов поможет выиграть кандидату от «Единой России», забрав часть протестного электората у коммунистов. «Русанов Александр Вячеславович, дата рождения — 12 июля 1975 года. Род занятий — МКУ „Жилкомсервис“, заместитель директора, депутат думы на непостоянной основе», — говорится в сообщении в ГАС «Выборы». Кандидатом от «Единой России» в округе, где выдвинулся Русанов, идет общественница Ирина Петрова. Ее соперницей от КПРФ является местный критик власти и автор оппозиционных пабликов Марианна Русских. «Русских — опасная соперница, особенно учитывая высокий уровень поддержки КПРФ в Чайковском. Она довольно известна в городе. Русанов как другой оппозиционер поможет размыть протест, оттянуть часть голосов недовольных граждан на себя, лишив тем самым КПРФ шанса на победу. Если, конечно, соберет подписи», — считает собеседник в политэлитах. Выборы в думу Чайковского пройдут в сентябре 2023 года. Для того, чтобы снизить шансы оппозиции на получение мандатов, в городе поменяли устав, упразднив многомандатные округа. В 2018 году по итогам выборов большинство в думе Чайковского получил альянс КПРФ и ЛДПР. В результате спикером был выбран Александр Русанов, а его заместителем — коммунист Алексей Наборщиков. Они пытались сорвать конкурс по выборам мэра, но эти попытки не удались. Позднее Русанова убедили уступить кресло председателя единороссу Михаилу Шубину.