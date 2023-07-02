Бывший оппозиционный спикер думы Чайковского поможет «Единой России» обыграть КПРФ

Экс-председатель думы Чайковского городского округа Александр Русанов подал заявку на участие в выборах. Он идет в порядке самовыдвижения в округе №6, информация об этом содержится в ГАС «Выборы». Инсайдеры считают, что Русанов поможет выиграть кандидату от «Единой России», забрав часть протестного электората у коммунистов.
«Русанов Александр Вячеславович, дата рождения — 12 июля 1975 года. Род занятий — МКУ „Жилкомсервис“, заместитель директора, депутат думы на непостоянной основе», — говорится в сообщении в ГАС «Выборы».
Кандидатом от «Единой России» в округе, где выдвинулся Русанов, идет общественница Ирина Петрова. Ее соперницей от КПРФ является местный критик власти и автор оппозиционных пабликов Марианна Русских. «Русских — опасная соперница, особенно учитывая высокий уровень поддержки КПРФ в Чайковском. Она довольно известна в городе. Русанов как другой оппозиционер поможет размыть протест, оттянуть часть голосов недовольных граждан на себя, лишив тем самым КПРФ шанса на победу. Если, конечно, соберет подписи», — считает собеседник в политэлитах.
Выборы в думу Чайковского пройдут в сентябре 2023 года. Для того, чтобы снизить шансы оппозиции на получение мандатов, в городе поменяли устав, упразднив многомандатные округа. В 2018 году по итогам выборов большинство в думе Чайковского получил альянс КПРФ и ЛДПР. В результате спикером был выбран Александр Русанов, а его заместителем — коммунист Алексей Наборщиков. Они пытались сорвать конкурс по выборам мэра, но эти попытки не удались. Позднее Русанова убедили уступить кресло председателя единороссу Михаилу Шубину.
Экс-председатель думы Чайковского городского округа Александр Русанов подал заявку на участие в выборах. Он идет в порядке самовыдвижения в округе №6, информация об этом содержится в ГАС «Выборы». Инсайдеры считают, что Русанов поможет выиграть кандидату от «Единой России», забрав часть протестного электората у коммунистов. «Русанов Александр Вячеславович, дата рождения — 12 июля 1975 года. Род занятий — МКУ „Жилкомсервис“, заместитель директора, депутат думы на непостоянной основе», — говорится в сообщении в ГАС «Выборы». Кандидатом от «Единой России» в округе, где выдвинулся Русанов, идет общественница Ирина Петрова. Ее соперницей от КПРФ является местный критик власти и автор оппозиционных пабликов Марианна Русских. «Русских — опасная соперница, особенно учитывая высокий уровень поддержки КПРФ в Чайковском. Она довольно известна в городе. Русанов как другой оппозиционер поможет размыть протест, оттянуть часть голосов недовольных граждан на себя, лишив тем самым КПРФ шанса на победу. Если, конечно, соберет подписи», — считает собеседник в политэлитах. Выборы в думу Чайковского пройдут в сентябре 2023 года. Для того, чтобы снизить шансы оппозиции на получение мандатов, в городе поменяли устав, упразднив многомандатные округа. В 2018 году по итогам выборов большинство в думе Чайковского получил альянс КПРФ и ЛДПР. В результате спикером был выбран Александр Русанов, а его заместителем — коммунист Алексей Наборщиков. Они пытались сорвать конкурс по выборам мэра, но эти попытки не удались. Позднее Русанова убедили уступить кресло председателя единороссу Михаилу Шубину.