В Екатеринбурге осудили воспитателя элитного детсада, ударившую ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дети, дошкольное учреждение, косички, детский садик, утренник
Инцидент произошел в коридоре, от удара девочка упала со скамейки Фото:

Сотруднице екатеринбургского частного детсада «Согласие», ударившей ребенка, назначали полтора года исправительных работ и штраф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент случился утром 1 ноября прошлого года. Воспитатель ладонью ударила девочку (год и 11 месяцев) по голове, а затем обматерила ее.

«В судебном заседании подсудимая вину не признавала. Мировой судья назначил виновной наказание в виде 1,5 года исправительных работ, с удержанием 10% в доход государства, с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на четыре года. Кроме того, суд частично удовлетворил иск прокуратуры, взыскав с осужденной в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотруднице екатеринбургского частного детсада «Согласие», ударившей ребенка, назначали полтора года исправительных работ и штраф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. Инцидент случился утром 1 ноября прошлого года. Воспитатель ладонью ударила девочку (год и 11 месяцев) по голове, а затем обматерила ее. «В судебном заседании подсудимая вину не признавала. Мировой судья назначил виновной наказание в виде 1,5 года исправительных работ, с удержанием 10% в доход государства, с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на четыре года. Кроме того, суд частично удовлетворил иск прокуратуры, взыскав с осужденной в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...