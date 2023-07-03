В Екатеринбурге осудили воспитателя элитного детсада, ударившую ребенка

Сотруднице екатеринбургского частного детсада «Согласие», ударившей ребенка, назначали полтора года исправительных работ и штраф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Инцидент случился утром 1 ноября прошлого года. Воспитатель ладонью ударила девочку (год и 11 месяцев) по голове, а затем обматерила ее.
«В судебном заседании подсудимая вину не признавала. Мировой судья назначил виновной наказание в виде 1,5 года исправительных работ, с удержанием 10% в доход государства, с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на четыре года. Кроме того, суд частично удовлетворил иск прокуратуры, взыскав с осужденной в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
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