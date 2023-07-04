Заморозки испортили урожай в Свердловской области

Урожай кормовых культур в Свердловской области оказался под угрозой из-за заморозков
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский и Павел Грудинин на сборе клубники в совхозе им. Ленина. Москва, ящики, поле, уборка урожая, лето, грядки, сбор урожая, сельский житель, сельхозработник, сельское хозяйство, отгрузка товара, крестьяне, совхоз, колхозники, сельскохозяйственный рабочий
На Среднем Урале заморозки испортили урожай кормовых культур Фото:

Июньские заморозки в Свердловской области погубили посевы клевера и козлятника. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.

«Заморозки на территории Свердловской области сильно на растениях не сказались, исключения составляют ряд культур. В основном кормовые: клевер и козлятник, которые действительно пострадали. Они занимают не превалирующее большинство площадей, поэтому пока что серьезных угроз для урожая мы не видим», — сказала Анна Кузнецова в ходе пресс-конференции ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом и на Режевском тракте созрела первая земляника. Местные жители уже начали сбор урожая.

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Июньские заморозки в Свердловской области погубили посевы клевера и козлятника. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова. «Заморозки на территории Свердловской области сильно на растениях не сказались, исключения составляют ряд культур. В основном кормовые: клевер и козлятник, которые действительно пострадали. Они занимают не превалирующее большинство площадей, поэтому пока что серьезных угроз для урожая мы не видим», — сказала Анна Кузнецова в ходе пресс-конференции ТАСС. Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом и на Режевском тракте созрела первая земляника. Местные жители уже начали сбор урожая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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