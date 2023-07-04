Заморозки испортили урожай в Свердловской области

Июньские заморозки в Свердловской области погубили посевы клевера и козлятника. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.
«Заморозки на территории Свердловской области сильно на растениях не сказались, исключения составляют ряд культур. В основном кормовые: клевер и козлятник, которые действительно пострадали. Они занимают не превалирующее большинство площадей, поэтому пока что серьезных угроз для урожая мы не видим», — сказала Анна Кузнецова в ходе пресс-конференции ТАСС.
Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом и на Режевском тракте созрела первая земляника. Местные жители уже начали сбор урожая.
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