Заморозки испортили урожай в Свердловской области

Урожай кормовых культур в Свердловской области оказался под угрозой из-за заморозков

На Среднем Урале заморозки испортили урожай кормовых культур Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Июньские заморозки в Свердловской области погубили посевы клевера и козлятника. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.

«Заморозки на территории Свердловской области сильно на растениях не сказались, исключения составляют ряд культур. В основном кормовые: клевер и козлятник, которые действительно пострадали. Они занимают не превалирующее большинство площадей, поэтому пока что серьезных угроз для урожая мы не видим», — сказала Анна Кузнецова в ходе пресс-конференции ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом и на Режевском тракте созрела первая земляника. Местные жители уже начали сбор урожая.