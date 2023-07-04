Силовики проводят проверку после падения ребенка из окна квартиры в Перми

Следователи проводят проверку после того, как в Перми из окна второго этажа выпал четырехлетний ребенок. Сейчас мальчик находится в больнице. Информацию об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Известно, что 4 июля ребенок находился дома вместе с матерью. Их квартира расположена на втором этаже в многоэтажке Мотовилихинского района. Оставшись без присмотра, мальчик залез на подоконник и выпал из окна облокотившись на москитную сетку. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.
В результате падения четырехлетний мальчик получил различные травмы и был доставлен в больницу. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что сейчас он находится в тяжелом состоянии.
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