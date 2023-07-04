04 июля 2023

Силовики проводят проверку после падения ребенка из окна квартиры в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, ребенок в окне, ребенок на балконе
Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа и получил серьезные травмы Фото:

Следователи проводят проверку после того, как в Перми из окна второго этажа выпал четырехлетний ребенок. Сейчас мальчик находится в больнице. Информацию об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Известно, что 4 июля ребенок находился дома вместе с матерью. Их квартира расположена на втором этаже в многоэтажке Мотовилихинского района. Оставшись без присмотра, мальчик залез на подоконник и выпал из окна облокотившись на москитную сетку. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

В результате падения четырехлетний мальчик получил различные травмы и был доставлен в больницу. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что сейчас он находится в тяжелом состоянии.

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Следователи проводят проверку после того, как в Перми из окна второго этажа выпал четырехлетний ребенок. Сейчас мальчик находится в больнице. Информацию об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Известно, что 4 июля ребенок находился дома вместе с матерью. Их квартира расположена на втором этаже в многоэтажке Мотовилихинского района. Оставшись без присмотра, мальчик залез на подоконник и выпал из окна облокотившись на москитную сетку. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве. В результате падения четырехлетний мальчик получил различные травмы и был доставлен в больницу. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что сейчас он находится в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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