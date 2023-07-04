Бывший энергетик получил должность в правительстве Пермского края

Бывший замдиректора «Пермэнерго»(филиал «МРСК Урала») Владимир Сидоренков занял должность замминистра строительства Пермского края. Об этом сообщается на сайте краевого минстроя.
«Заместителем министра строительства назначен Владимир Сидоренков. Замминистра будет курировать блок капитального строительства», — говорится на сайте. В ведении Сидоренкова будут вопросы капитальных вложений в социальные объекты и экспертизы в строительстве.
Ранее URA.RU рассказывало о новом витке конфликта пермских краевых властей и «МРСК Урала», который начался несколько лет назад. Пермские власти стремятся свести к минимуму влияние структур ПАО «Россети» в регионе. Краевым чиновникам не нравится, что пермский филиал приносит миллиардные доходы структуре в Екатеринбурге, а вкладываться в развитие сетей в регионе не спешат. Ранее силовики возбудили уголовное дело в отношении «Краевой сетевой компании», которая взяла в пользование муниципальную электроинфраструктуру в поселке Звездный и получила у минтарифов завышенный тариф на услуги.
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