Темпы роста промышленности в Челябинской области выше, чем по России

07 июля 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

В Челябинской области отмечены высокие темпы роста промышленного производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за первые пять месяцев зафиксирован показатель темпа роста промышленности, который выше, чем средний по России. Об этом URA.RU сообщили 7 июля в пресс-службе Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «За период с января по май темпы роста промышленности нашего региона, которые составили 9,1%, существенно выше средних темпов по России — 1,8%, и УрФО — 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства региона в очередной раз зафиксировал уверенный рост на 109,1%», — сообщили в пресс-службе. Согласно анализу КСП, самый динамичный рост показали две группы: добыча полезных ископаемых на 0,2% и обрабатывающие производства на 11,6%. По темпу роста промышленности область находится на 21-м месте среди субъектов РФ и на втором месте среди субъектов УрФО.

В Челябинской области за первые пять месяцев зафиксирован показатель темпа роста промышленности, который выше, чем средний по России. Об этом URA.RU сообщили 7 июля в пресс-службе Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «За период с января по май темпы роста промышленности нашего региона, которые составили 9,1%, существенно выше средних темпов по России — 1,8%, и УрФО — 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства региона в очередной раз зафиксировал уверенный рост на 109,1%», — сообщили в пресс-службе. Согласно анализу КСП, самый динамичный рост показали две группы: добыча полезных ископаемых на 0,2% и обрабатывающие производства на 11,6%. По темпу роста промышленности область находится на 21-м месте среди субъектов РФ и на втором месте среди субъектов УрФО.