06 июля 2023

Темпы роста промышленности в Челябинской области выше, чем по России

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, станок, машиностроение, станкостроение, завод, рабочий, цех, чпу
В Челябинской области отмечены высокие темпы роста промышленного производства Фото:

В Челябинской области за первые пять месяцев зафиксирован показатель темпа роста промышленности, который выше, чем средний по России. Об этом URA.RU сообщили 7 июля в пресс-службе Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«За период с января по май темпы роста промышленности нашего региона, которые составили 9,1%, существенно выше средних темпов по России — 1,8%, и УрФО — 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства региона в очередной раз зафиксировал уверенный рост на 109,1%», — сообщили в пресс-службе.

Согласно анализу КСП, самый динамичный рост показали две группы: добыча полезных ископаемых на 0,2% и обрабатывающие производства на 11,6%. По темпу роста промышленности область находится на 21-м месте среди субъектов РФ и на втором месте среди субъектов УрФО.

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В Челябинской области за первые пять месяцев зафиксирован показатель темпа роста промышленности, который выше, чем средний по России. Об этом URA.RU сообщили 7 июля в пресс-службе Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «За период с января по май темпы роста промышленности нашего региона, которые составили 9,1%, существенно выше средних темпов по России — 1,8%, и УрФО — 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства региона в очередной раз зафиксировал уверенный рост на 109,1%», — сообщили в пресс-службе. Согласно анализу КСП, самый динамичный рост показали две группы: добыча полезных ископаемых на 0,2% и обрабатывающие производства на 11,6%. По темпу роста промышленности область находится на 21-м месте среди субъектов РФ и на втором месте среди субъектов УрФО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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