В фонде Путина раскрыли, за чей счет получат юридическую помощь бойцы СВО

Свердловские ветераны спецоперации будут получать юридическую помощь бесплатно. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении президентского Фонда «Защитники Отечества».
«Бесплатную юридическую помощь в сфере предпринимательской деятельности будут получать ветераны СВО, члены их семей и члены семей погибших участников специальной операции Свердловской области. Это стало возможным благодаря подписанного 7 июля соглашения между руководителем филиала фонда „Защитники Отечества“ Илдаром Якуповым и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Артюх», — отметили в президентском фонде.
Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента страны Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную помощь участникам СВО и их семьям.
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