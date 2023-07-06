06 июля 2023

В фонде Путина раскрыли, за чей счет получат юридическую помощь бойцы СВО

Бизнес-омбудсмен и фонд Путина будут оказывать бесплатную юрпомощь свердловским ветеранам СВО
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, аптечка, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Елена Артюх и Фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение, которое позволит получать юрпомощь ветеранам СВО бесплатно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Свердловские ветераны спецоперации будут получать юридическую помощь бесплатно. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении президентского Фонда «Защитники Отечества».

«Бесплатную юридическую помощь в сфере предпринимательской деятельности будут получать ветераны СВО, члены их семей и члены семей погибших участников специальной операции Свердловской области. Это стало возможным благодаря подписанного 7 июля соглашения между руководителем филиала фонда „Защитники Отечества“ Илдаром Якуповым и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Артюх», — отметили в президентском фонде.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента страны Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную помощь участникам СВО и их семьям.

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Свердловские ветераны спецоперации будут получать юридическую помощь бесплатно. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении президентского Фонда «Защитники Отечества». «Бесплатную юридическую помощь в сфере предпринимательской деятельности будут получать ветераны СВО, члены их семей и члены семей погибших участников специальной операции Свердловской области. Это стало возможным благодаря подписанного 7 июля соглашения между руководителем филиала фонда „Защитники Отечества“ Илдаром Якуповым и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Артюх», — отметили в президентском фонде. Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента страны Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную помощь участникам СВО и их семьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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