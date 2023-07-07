07 июля 2023

В Екатеринбурге устроили массовую драку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Массовая драка произошла возле дома на улице Белоярская, 22А Фото:

В Екатеринбурге неизвестные возле дома на улице Белоярская, 22А устроили массовую драку. Информация об этом появилась в соцсети.

«Конфликт на улице Белоярская, 22А закончился массовым побоищем мужиков на Компрессорном (микрорайон Екатеринбурга — прим. URA.RU), сегодня, 8 июля, около 1:30 ночи. Мужчины лупили всех без разбору, кто проходил рядом», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге около 10 человек устроили массовую драку возле дома на улице 8 Марта, 22. По словам очевидцев, инцидент произошел возле ночного клуба, при этом в полицию сообщений о произошедшем не поступало.

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В Екатеринбурге неизвестные возле дома на улице Белоярская, 22А устроили массовую драку. Информация об этом появилась в соцсети. «Конфликт на улице Белоярская, 22А закончился массовым побоищем мужиков на Компрессорном (микрорайон Екатеринбурга — прим. URA.RU), сегодня, 8 июля, около 1:30 ночи. Мужчины лупили всех без разбору, кто проходил рядом», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге около 10 человек устроили массовую драку возле дома на улице 8 Марта, 22. По словам очевидцев, инцидент произошел возле ночного клуба, при этом в полицию сообщений о произошедшем не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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